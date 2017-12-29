29.12.2017 | 09:42

В Пензенской области с 3 января по 28 февраля специалисты Госжилстройтехинспекции и минлесхоза проведут операцию «Снегоход». Под их контроль попадут территории, на которых используется лесозаготовительная техника и мототранспортные средства-внедорожники.

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию снегоходов, соблюдению водителями требований безопасного движения и правил охраны окружающей среды, а также выявлению незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств и техники, которая не прошла техосмотр.

«Кроме того, будет проведена работа по пресечению административных правонарушений, связанных с использованием транспортных средств при осуществлении охоты», - сообщили в пресс-службе областного правительства.