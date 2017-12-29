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Общество | До конца зимы в Пензенской области будет проходить операция «Снегоход»

29.12.2017|09:42
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В Пензенской области с 3 января по 28 февраля специалисты Госжилстройтехинспекции и минлесхоза проведут операцию «Снегоход». Под их контроль попадут территории, на которых используется лесозаготовительная техника и мототранспортные средства-внедорожники.

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию снегоходов, соблюдению водителями требований безопасного движения и правил охраны окружающей среды, а также выявлению незарегистрированных внедорожных мототранспортных средств и техники, которая не прошла техосмотр.

«Кроме того, будет проведена работа по пресечению административных правонарушений, связанных с использованием транспортных средств при осуществлении охоты», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Источник — Фото пенза.рф
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Гость|29.12.2017 10:20|

До чьего конца?

Гость|29.12.2017 10:30|

где снег?

Гость|29.12.2017 10:45|

Дождь и грязь, а мы на лыжах.)))

Гость|29.12.2017 10:54|

Нужно переименовать операцию в "Грязеход" или "говноплав"

Гость|29.12.2017 10:55|

Рожа в грязи в попе ветка вы откуда мы разведка

Гость|29.12.2017 11:30|

Не устал,стихоплет хренов.

Гость|29.12.2017 12:29|

Надо назвать операцию более романтично"Путешествие в мир Грязи,Фекалий и мочи".

Гость|29.12.2017 13:13|

Очень своевременная новость, а то катаются все кому не попадя на снегоходах. Когда будет операция "Санки", "Лыжи" и "Сноуборд"? А операция "Ы"?

Гость|29.12.2017 13:36|

penzainform.ru писал(a):

Особое внимание инспекторы уделят техническому состоянию снегоходов, соблюдению водителями требований безопасного движения и правил охраны окружающей среды,
Вы нам лучше объясните, почему за снегоходы налоги в Пензе в 2 раза выше чем в соседних областях?

Гость|29.12.2017 13:40|

Гость писал(a):

Вы нам лучше объясните, почему за снегоходы налоги в Пензе в 2 раза выше чем в соседних областях?
А вот и объяснение хотят в три раза

Имя: Гость
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