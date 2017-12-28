28.12.2017 | 13:35

Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков организовал депутатские елки, которые посетили более 300 детей из малообеспеченных и многодетных семей избирательного округа № 1, а также ребята с ограниченными физическими возможностями.

Артисты центра развития творчества детей и юношества подготовили новогоднее представление с играми, песнями и хороводами. Как и положено по сказочному сюжету, помимо Деда Мороза и Снегурочки, в шоу были задействованы многочисленные персонажи, чьи захватывающие приключения несли воспитательный посыл.

Юные пензенцы получили заряд позитивных эмоций и добрых впечатлений на целый год, а также сладкие подарки. Желающие бесплатно фотографировались со сказочными героями в специально оформленной фотозоне.

Тех, кто по состоянию здоровья не смог посетить праздничные мероприятия, адресно поздравляли на дому. Дед Мороз дарил сладости, радость и позитивное настроение ребятам-инвалидам, нуждающимся в особой любви, понимании и помощи.

Также парламентарий поддержал партийную акцию «В Новый год вместе!», в рамках которой оказана благотворительная помощь в виде подарков для малообеспеченных семей с детьми, которые состоят на учете в центре социальной помощи Железнодорожного района Пензы.

Кроме того, в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования округа в начале декабря были доставлены хвойные деревья на основании заявлений, поступивших в депутатскую приемную. Лесные красавицы установлены в залах проведения новогодних и рождественских торжеств для создания праздничной атмосферы.