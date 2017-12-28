28.12.2017 | 09:19

В марте 2018 года в Пензе пройдет I международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». В город приедут молодые люди от 18 до 30 лет со всей России и из зарубежных стран.

На фестивале будет работать более 20 тематических площадок, на которых выступят известные российские спикеры и авторитетные эксперты.

Участникам мероприятий предлагают работать в формате интерактива и дискуссии.

«Подать заявку на участие в фестивале можно в АИС «Молодежь России» на сайте https://ais.fadm.gov.ru с 1 января 2018 года», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.