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Общество | В Пензу на фестиваль молодежи «Ласточка» приедут гости со всего мира

28.12.2017|09:19
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В марте 2018 года в Пензе пройдет I международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка». В город приедут молодые люди от 18 до 30 лет со всей России и из зарубежных стран.

На фестивале будет работать более 20 тематических площадок, на которых выступят известные российские спикеры и авторитетные эксперты.

Участникам мероприятий предлагают работать в формате интерактива и дискуссии.

«Подать заявку на участие в фестивале можно в АИС «Молодежь России» на сайте https://ais.fadm.gov.ru с 1 января 2018 года», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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Гость|28.12.2017 09:57|

По настоящему талантливые способные омбициозные люди едут из Пензы,так как потенциал возможностей огромен а реализовать его здесь это напрасная трата времени тем более рядом москва с её халявкой. Вот через это мы имеем здесь то что осталось ,и оно творит и вершит согласно своему причудливому представлению о красоте и порядочности

Гость|28.12.2017 10:01|

Москва с халявкой - это как понять насчёт халявки? Халявы в Москве нет, вкалывать приходится вдвое больше, чем в Пензе.

Гость|28.12.2017 10:03|

Что такое Ласточка? Мож лучше было назвать Три снопа и Спас?

Гость|28.12.2017 11:00|

Гость писал(a):

По настоящему талантливые способные омбициозные люди едут из Пензы
И зачем талантливым в Москву ехать им и в администрации хорошо

Гость|28.12.2017 11:08|

Гость писал(a):

И зачем талантливым в Москву ехать им и в администрации хорошо
"Мы некогда не будем плакать от одиночества,дружба в администрации крепнет,ты так и знай..."

Гость|28.12.2017 12:55|

А кто оплачивать будет сие торжество?

То Фестиваль затратный, никому ненужный был, то теперь вот региональная тусовка!

Может хватить, делом займемся?

Гость|28.12.2017 13:28|

Сие торжество оплатят за счёт "оптимизации" молодёжной политики в городе и области.

Гость|28.12.2017 13:30|

Пройдёт в марте???? А как же выборы???? Замечательное планирование работы, специалисты. блин.....

Гость|28.12.2017 13:38|

Гость писал(a):

Пройдёт в марте???? А как же выборы???? Замечательное планирование работы, специалисты. блин.....
Возьмут открепительные и проголосуют тут. Правильно и под контролем. Иностранных участников тоже как-нить запишем-оприходуем.

Гость|28.12.2017 14:15|

Опозорятся как с сабантуем. Будут экономить на всем, на жилье, питании, проезде, раздатке, количестве дней. Лучше не проводить, чем как в доме молодежи делается - все для галочки. Очередная неудачная попытка выпендриться Министерству образования

Гость|28.12.2017 14:23|

Что же вы все злые такие, прямо как символ наступающего года! Сами хоть что-нибудь хоть раз в жизни сделали?! Строчить то тут все мастера!

Гость|28.12.2017 15:00|

Так не строчили бы, если бы не знали...Это вы тут дежурными фразами, типа хоть что- нибудь сделали, бросаетесь..

Гость|28.12.2017 15:04|

Сначала расскажите, кто у нас в городе поддерживает молодёжную политику и волонтёров, а потом беритесь за качественную организацию подобных мероприятий...

Гость|28.12.2017 15:19|

Гость писал(a):

Так не строчили бы, если бы не знали...Это вы тут дежурными фразами, типа хоть что- нибудь сделали, бросаетесь..
Четверть вторая заканчивается, между прочим! Так что быстро за уроки, эксперт, блин!

Гость|28.12.2017 15:49|

Идея хорошая, исполнение бы не подвело. ВФМС по пензенски?!?

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Имя: Гость
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