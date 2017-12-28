28.12.2017 | 10:36

В 2018 году в Пензенской области будет большое внимание уделяться престарелым и беспомощным людям, требующим заботы и ухода. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал представителям СМИ министр Владимир Стрючков.

Он напомнил, что указом Президента РФ 2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Для системы здравоохранения Пензенской области это означает развитие таких направлений, как гериатрическая и паллиативная помощь, патронаж на дому.

«Тема волонтеров и добровольцев, которые могут работать вместе с нами, имеет большое значение. Пензенская область - «старая», в ней много нетрудоспособных людей, которым необходима помощь, в том числе облегчение страданий неизлечимых больных», - отметил министр.

Главный медик области подчеркнул, что повышать качество жизни людей необходимо не только когда у них появляются недуги, а еще на том этапе, когда они совершенно здоровы.

«В целом же основная цель - увеличение продолжительности жизни. Перед нами стоят задачи: на 2018 год она должна составить 72,93 года, в 2019-м - 73,35 года, а в 2020-м - почти 74 года. Это задача не только системы здравоохранения, но и экономики и политики. Одной медицине с этим не справиться: необходимо формировать у граждан понимание важности сохранения своего здоровья», - резюмировал Владимир Стрючков.