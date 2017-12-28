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Общество | В Пензенской области волонтеров будут привлекать к уходу за инвалидами

28.12.2017|10:36
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В 2018 году в Пензенской области будет большое внимание уделяться престарелым и беспомощным людям, требующим заботы и ухода. Об этом в понедельник, 27 декабря, рассказал представителям СМИ министр Владимир Стрючков.

Он напомнил, что указом Президента РФ 2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Для системы здравоохранения Пензенской области это означает развитие таких направлений, как гериатрическая и паллиативная помощь, патронаж на дому.

«Тема волонтеров и добровольцев, которые могут работать вместе с нами, имеет большое значение. Пензенская область - «старая», в ней много нетрудоспособных людей, которым необходима помощь, в том числе облегчение страданий неизлечимых больных», - отметил министр.

Главный медик области подчеркнул, что повышать качество жизни людей необходимо не только когда у них появляются недуги, а еще на том этапе, когда они совершенно здоровы.

«В целом же основная цель - увеличение продолжительности жизни. Перед нами стоят задачи: на 2018 год она должна составить 72,93 года, в 2019-м - 73,35 года, а в 2020-м - почти 74 года. Это задача не только системы здравоохранения, но и экономики и политики. Одной медицине с этим не справиться: необходимо формировать у граждан понимание важности сохранения своего здоровья», - резюмировал Владимир Стрючков.

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Гость|28.12.2017 11:01|

На фото, что, мощи?

Гость|28.12.2017 11:26|

Если бы в кардиоцентре Пензы всем бы, кому предлагали сделать операции, провели бы эти операции, то продолжительность жизни бы резко сократилась. Стенты там научились ставить, а вот посложнее что-либо - это, увы, не их конек. Учатся на наших родных.

Гость|28.12.2017 12:02|

penzainform.ru писал(a):

указом Президента РФ 2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера
Напомню, 2017 год был годом экологии, в Пензенской области было выделено на мероприятия 39 миллионов, на плитку в Москве было выделено 90 МИЛЛИАРДОВ.

penzainform.ru писал(a):

В целом же основная цель - увеличение продолжительности жизни.
Ну а слушать лжецов и верить им это право и выбор каждого.

Что неоспоримо так это что в области родилось 6 000 а умерло более 12 000 человек!

Гость|28.12.2017 12:28|

Гость писал(a):

так это что в области родилось 6 000 а умерло более 12 000 человек!
И чо? Это называется демографическая яма. Обычное явление, во всех странах бывает. Чо сказать-то хотела?

Гость|28.12.2017 12:57|

penzainform.ru писал(a):

РФ 2018-й объявлен в России Годом добровольца
Типа могут предложить опять добровольцем в Донбас?Гость писал(a):
2017 год был годом экологии, в Пензенской области было
уничтожено лесное окружение Западной Поляны.

Гость|28.12.2017 13:34|

Организуя работу волонтёров с пожилыми людьми и ветеранами, проверьте Уставы своих учреждений, можно ли вам этим заниматься..........

Гость|28.12.2017 17:15|

Т.н. волонтёры исторически себя заклеймили закрыв свое и наше будущее на 6 лет, имена их зальют в граните. Им не стыдно?

Гость|28.12.2017 17:33|

Где тимуровцы?

Гость|28.12.2017 17:43|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
указом Президента РФ 2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера
Напомню, 2017 год был годом экологии, в Пензенской области было выделено на мероприятия 39 миллионов, на плитку в Москве было выделено 90 МИЛЛИАРДОВ.

penzainform.ru писал(a):

В целом же основная цель - увеличение продолжительности жизни.
Ну а слушать лжецов и верить им это право и выбор каждого.

Что неоспоримо так это что в области родилось 6 000 а умерло более 12 000 человек!

Бизнес семейки губера похоронный.

Имя: Гость
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