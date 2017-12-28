28.12.2017 | 14:37

На последнем в 2017 году заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в четверг, 28 декабря, шла речь о снижении младенческой смертности.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Стрючков, модель трехуровневой системы родовспоможения в области выстраивалась давно, и в Пензенском регионе схема начала работать одной из первых в стране.

Владимир Стрючков вновь доложил о том, как будет действовать перинатальный центр, открытый в ноябре, а также о создании системы репродуктивного здоровья, в которую будет включен сам этот центр, а также центр мужского здоровья, роддом на проспекте Победы и все женские консультации.

По словам министра, показатель младенческой смертности в регионе в 2016 году был равен 5,6 на 1 000 родившихся живыми, в РФ - 6 на 1 000. За 10 месяцев 2017 года случаев материнской смертности не было, а младенческая составила всего 3,7 на 1 000, тогда как в среднем по России - 5,3.