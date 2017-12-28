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Общество | В Пензенской области снизилась младенческая смертность

28.12.2017|14:37
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На последнем в 2017 году заседании правительства Пензенской области, состоявшемся в четверг, 28 декабря, шла речь о снижении младенческой смертности.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Стрючков, модель трехуровневой системы родовспоможения в области выстраивалась давно, и в Пензенском регионе схема начала работать одной из первых в стране.

Владимир Стрючков вновь доложил о том, как будет действовать перинатальный центр, открытый в ноябре, а также о создании системы репродуктивного здоровья, в которую будет включен сам этот центр, а также центр мужского здоровья, роддом на проспекте Победы и все женские консультации.

По словам министра, показатель младенческой смертности в регионе в 2016 году был равен 5,6 на 1 000 родившихся живыми, в РФ - 6 на 1 000. За 10 месяцев 2017 года случаев материнской смертности не было, а младенческая составила всего 3,7 на 1 000, тогда как в среднем по России - 5,3.

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Гость|28.12.2017 15:31|

У стрюкача всегда приготовлена папочка с нужными цыфирами.

Слово джентльмена.

Как в том анекдоте про Петьку-"И тут мне попёрло"

Это и козе понятно.

Гость|28.12.2017 15:37|

penzainform.ru писал(a):

системы родовспоможения в области
В области родовспоможения нет, роддомов нет. Всех рожениц отправляют в город, если успеют, конечно.

Гость|28.12.2017 15:51|

Зачатие и рожать только в городе.

Имя: Гость
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