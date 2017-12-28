28.12.2017 | 15:43

Станислав Калмыков учится писать и держать ложку левой рукой. Это не прихоть молодого человека - пальцы на правой пострадали в результате несчастного случая, и их пришлось пришивать. Операция по реплантации кисти длилась больше девяти часов.

«Я думал, что мне не пришьют, что я останусь без руки в 22 года. Когда после операции я увидел свои пальцы, то был очень рад», - рассказал пациент.

«Главная задача - восстановить функции, а если удается еще и косметически восстановить дефект, то, наверное, это лучший вариант», - отметил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Впереди - длительные месяцы заживления ран и реабилитация. Ее исход зависит не только от мастерства врачей, но и от психологического настроя самого пострадавшего.

В 2017 году в Пензенской области восстановили кисти рук двум пациентам - Станиславу и еще одному молодому мужчине, которого доставили в отделение в марте. По словам заведующего, сейчас эти сложные операции приходится проводить под микроскопом, который морально устарел. Врачи рассчитывают на получение современного оборудования.

«Результат помощи пациентам с подобными травмами будет более прогнозируемый, более качественный», - подчеркнул медик.

Возможно, новый операционный микроскоп поступит в распоряжение врачей-травматологов больницы имени Г. А. Захарьина уже в 2018 году.