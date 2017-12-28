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Общество | В Пензе врачи провели операцию по реплантации кисти

28.12.2017|15:43
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Станислав Калмыков учится писать и держать ложку левой рукой. Это не прихоть молодого человека - пальцы на правой пострадали в результате несчастного случая, и их пришлось пришивать. Операция по реплантации кисти длилась больше девяти часов.

«Я думал, что мне не пришьют, что я останусь без руки в 22 года. Когда после операции я увидел свои пальцы, то был очень рад», - рассказал пациент.

«Главная задача - восстановить функции, а если удается еще и косметически восстановить дефект, то, наверное, это лучший вариант», - отметил заведующий травматологическим отделением № 2 больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Впереди - длительные месяцы заживления ран и реабилитация. Ее исход зависит не только от мастерства врачей, но и от психологического настроя самого пострадавшего.

В 2017 году в Пензенской области восстановили кисти рук двум пациентам - Станиславу и еще одному молодому мужчине, которого доставили в отделение в марте. По словам заведующего, сейчас эти сложные операции приходится проводить под микроскопом, который морально устарел. Врачи рассчитывают на получение современного оборудования.

«Результат помощи пациентам с подобными травмами будет более прогнозируемый, более качественный», - подчеркнул медик.

Возможно, новый операционный микроскоп поступит в распоряжение врачей-травматологов больницы имени Г. А. Захарьина уже в 2018 году.

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Гость|28.12.2017 19:20|

penzainform.ru писал(a):

По словам заведующего, сейчас эти сложные операции приходится проводить под микроскопом, который морально устарел. Врачи рассчитывают на получение современного оборудования.
А вот министр Стрючков говорит что с оборудованием тип-топ..

А настоящим профессионалам-хирургам только наилучшие пожелания и поздравления, дерзайте и дальше и у вас все будет, не в буртассии - так в нормальных местах.

Гость|28.12.2017 20:55|

Михаил Щербаков врач от бога!!! Низкий поклон ему! Сам был у него и делал операцию!!! Жаль что таких кистевых хирургов очень очень мало осталось в России((

Гость|28.12.2017 22:55|

Когда стрючкова уволят уже. Аминь.

Гость|29.12.2017 05:25|

на чем он отпилил на (коретке)или на центре?

Имя: Гость
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