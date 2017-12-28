28.12.2017 | 16:28

В Малом зале администрации Пензы собралась самая талантливая молодежь Сурского края, их родители и педагоги. В преддверии Нового года здесь по традиции чествовали тех, кто добился особых достижений в учебе, спорте, прикладных дисциплинах и творчестве. Это победители и призеры всероссийских олимпиад, состязаний, конкурсов - ребята, которыми гордятся не только близкие и учителя, но и представители власти.

«Я сегодня отдельно хочу сказать нашим учащимся: вы просто молодцы! Здорово, что вы у нас есть. Вы хороший пример для других ребят, им есть на кого равняться, а нам есть чему радоваться. Спасибо вам!» - поблагодарил собравшихся глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

Мэр города подчеркнул, что ежегодно для стимулирования одаренных школьников выделяется значительная сумма. Успешные дети за выдающиеся достижения получили денежные сертификаты по пять тысяч рублей каждый. Премий удостоились и их педагоги.