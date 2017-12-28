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Общество | В больницах Пензенской области будут беречь время врачей и пациентов

28.12.2017|10:05
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В 2018 году в Пензенской области продолжится реализация проекта «Бережливая поликлиника». Об этом в среду, 27 декабря, сообщил на итоговой пресс-конференции министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

«Это не просто одна поликлиника, а целое бережливое производство. Мы распространили эту технологию на вновь открывшуюся женскую консультацию на улице Пушкина. Это совсем другое учреждение здравоохранения, начиная с регистратуры и заканчивая лечением зубов. Здесь разведены потоки, нет очередей, лишнего хождения, ненужной работы», - рассказал Владимир Викторович.

Как доложил министр, бережливые технологии сейчас внедряются в стационарах и даже целиком в отдельных больницах. Комфортные условия создаются как для посетителей, так и для самих медицинских работников.

«Сначала этот проект показался не очень серьезным. А потом сотрудники тех учреждений, где он внедряется, невероятно увлеклись и сейчас сами предлагают новые креативные решения, удобные для всех, в первую очередь для пациентов», - добавил Владимир Стрючков.

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Гость|28.12.2017 10:18|

penzainform.ru писал(a):

Это не просто одна поликлиника, а целое бережливое производство. Мы распространили эту технологию на
Цыган было дело тоже учил лошадь бережливо к корму относиться. Научил почти...

Гость|28.12.2017 10:19|

Я так понимаю что Стрючков делает вид что не в курсе того что натворили в консультации на Пушкина? Не в курсе той аварийной ситуации на дороге?

Гость|28.12.2017 10:33|

В УЩЕРБ ЧЕМУ?(сразу пришла мысль).

Гость|28.12.2017 10:42|

Симуляция бурной деятельности

Гость|28.12.2017 10:49|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2017 10:19|

Я так понимаю что Стрючков делает вид что не в курсе того что натворили в консультации на Пушкина? Не в курсе той аварийной ситуации на дороге?

Подробнее можно? какой аварийной ситуации, на какой дороге?

Гость|28.12.2017 11:04|

Гость писал(a):

Подробнее можно? какой аварийной ситуации, на какой дороге?
На дороге у центрального входа женской консультации на Пушкина 56. Возле шлагбаума и остановки. Там теперь кучкуются автомобили. Прямо у остановки и заборчика. Оставляя свои машины на части дороги. А дорога двухполосная. Теперь там де-факто 1 полоса. Это создает аварийную ситуацию. На такой маленькой дороге нельзя оставлять машины даже на 5 минут. Вот сейчас там 5 машин стоят. 2 прямо на дороге. 1 у остановки.

Гость|28.12.2017 11:08|

Настолько берегут время пациентов, что в регистратуре поликлиники просто не берут телефонную трубку часами,хотя сами на месте и не всегда заняты общением с пациентами.

Гость|28.12.2017 11:09|

Скорее всего, на прием будут записывать не за месяц вперед, а за 3. Вот и вся бережливость. А без очереди по блату как проводили. так и будут проводить.

Гость|28.12.2017 12:03|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2017 11:04|

Гость писал(a):

Подробнее можно? какой аварийной ситуации, на какой дороге?

На дороге у центрального входа женской консультации на Пушкина 56. Возле шлагбаума и остановки. Там теперь кучкуются автомобили. Прямо у остановки и заборчика. Оставляя свои машины на части дороги. А дорога двухполосная. Теперь там де-факто 1 полоса. Это создает аварийную ситуацию. На такой маленькой дороге нельзя оставлять машины даже на 5 минут. Вот сейчас там 5 машин стоят. 2 прямо на дороге. 1 у остановки.

Верное замечание и очень правильное

Гость|28.12.2017 12:30|

Понятно, "бережливая поликлиника" - быдлу, непростым и достойным людям то что было "сбережено" от остальных.

И вы думаете вам такое забудут?

Гость|28.12.2017 13:01|

penzainform.ru писал(a):

реализация проекта «Бережливая поликлиника»
хм, написано, что продолжится, но вроде пока изменений не было, хотя может я в других больницах была, без программы, просто все таки в 2018 хочется прочувствовать "бережливость"

Гость|28.12.2017 13:06|

береженого Бог бережет, как говорится. Но больницами нужно заниматься, пусть они побудут на карандаше у губернатора, пока ситуация не выправится

Гость|28.12.2017 13:11|

penzainform.ru писал(a):

сотрудники тех учреждений, где он внедряется, невероятно увлеклись и сейчас сами предлагают новые креативные решения
а потому что наверху не всегда понимают всех тонкостей жизни, и приказы или программы не подходят для реализации, а когда идет такое коллективное творчество, результат будет виден сразу

Гость|28.12.2017 13:17|

учитывая текущее состояние, пара сразу в кучу программ вставать, и тогда будет толк, а пока тремся на месте, но развития нет

Гость|28.12.2017 13:22|

Гость писал(a):

Симуляция бурной деятельности
это стимуляция, итак со всех сторон высмеивают медицину пензы, надо по строже условия поставить, и чтобы знали, что будет, если не справятся. Одной бережливости здесь мало

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Имя: Гость
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