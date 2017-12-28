28.12.2017 | 10:05

В 2018 году в Пензенской области продолжится реализация проекта «Бережливая поликлиника». Об этом в среду, 27 декабря, сообщил на итоговой пресс-конференции министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

«Это не просто одна поликлиника, а целое бережливое производство. Мы распространили эту технологию на вновь открывшуюся женскую консультацию на улице Пушкина. Это совсем другое учреждение здравоохранения, начиная с регистратуры и заканчивая лечением зубов. Здесь разведены потоки, нет очередей, лишнего хождения, ненужной работы», - рассказал Владимир Викторович.

Как доложил министр, бережливые технологии сейчас внедряются в стационарах и даже целиком в отдельных больницах. Комфортные условия создаются как для посетителей, так и для самих медицинских работников.

«Сначала этот проект показался не очень серьезным. А потом сотрудники тех учреждений, где он внедряется, невероятно увлеклись и сейчас сами предлагают новые креативные решения, удобные для всех, в первую очередь для пациентов», - добавил Владимир Стрючков.