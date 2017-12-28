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Общество | С 2018 года семьям будут доступны выплаты из материнского капитала

28.12.2017|16:17
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Размер материнского капитала в следующем году увеличивать не планируют. Его сумма останется такой же, как и в 2017 году - 453 026 рублей.

Однако у семей, в которых второй ребенок родится после 1 января 2018 года, появится возможность использовать средства маткапитала ежемесячно. Речь идет о выплатах из материнского капитала. На них смогут рассчитывать те, у кого среднедушевой доход не выше 14 500 рублей.

«Размер ежемесячной выплаты будет равен размеру прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ. Эта сумма составит 9 470 рублей», - уточнил управляющий отделением ПРФ по Пензенской области Михаил Буданов.

Необходимо предоставить справки о доходах членов семьи, причем чем раньше, тем лучше. Выплата будет осуществляться со дня рождения малыша, если обращение последовало не позднее исполнения ребенку шести месяцев. В остальных случаях - с момента подачи заявления.

«Не скрою, проблемным будет являться определение именно этого среднедушевого дохода, потому что Пенсионный фонд никогда не занимался такими вопросами. Это для нас новая задача», - добавил Михаил Буданов.

Семья будет получать выплаты из средств материнского капитала до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

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Гость|28.12.2017 20:44|

Асоциальные элементы общества благодарят за спонсорскую помощь и будут стараться исправить демографическую ситуацию в стране.

Гость|29.12.2017 02:16|

И гастеры тоже.

Имя: Гость
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