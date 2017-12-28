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Общество | Пензячка представит регион в музыкальном шоу «Новая звезда»

28.12.2017|18:35
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Марта Серебрякова принимает участие в третьем сезоне музыкального шоу «Новая звезда». Вокальный конкурс, который соберет на одной сцене представителей всех 85 регионов России, стартует в эфире одного из федеральных каналов 1 января в 22:00.

Право представлять Сурский край на этой музыкальной битве пензенская певица завоевала в Нижнем Новгороде в феврале 2017 года, во время отборочного тура. Из сотен талантливых исполнителей со всего Поволжья продюсеры шоу выбрали несколько наиболее ярких артистов, в их числе оказалась и Марта Серебрякова.

«Главный приз этого конкурса - денежный приз и исполнение своей песни. Самое главное - это возможность заявить о себе, ведь тебя услышит вся страна», - рассказала певица.

На первом этапе жюри конкурса назовет имена 30 счастливчиков. Они продолжат борьбу за звание «новой звезды». Тогда же начнется и зрительское СМС-голосование, благодаря которому определится победитель этого телевизионного проекта.

«Дорогие пензенцы, с наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, удачи и хорошего настроения! И 1 января в 22:00 я всех жду у ваших телевизоров», - поздравила земляков Марта Серебрякова.

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Гость|28.12.2017 19:26|

Ай да пензючка ай да великий град пенза.

Гость|28.12.2017 19:52|

penzainform.ru писал(a):

Марта Серебрякова принимает участие в третьем сезоне музыкального шоу «Новая звезда».
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ ОБЪЯСНИТЕ,КАК И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ВОТ ЭТО ЕДЕТ ЗА МОЙ И НАРОДНЫЙ СЧЁТ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР,ГДЕ ДУРАКУ ИЗВЕСТНО,ЧТО ТАМ ВСЁ ОПЛАЧЕНО СПОНСОРАМИ?ПОЧЕМУ Я СПОНСОР ВОТ ЭТОГО?И ТАК СИДИТ НА НАШЕЙ ШЕЕ И НЕ ПЛОХО ПОЛУЧАЕТ,А ТУТ ТУРНЕ.ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ДЕТСКИЙ КЛУБ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

УДАЛИВ ПОДУМАЙТЕ,ЧТО ОНА И ВАС ОБИРАЕТ.Я БУДУ ПОСТОЯННО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАПИСЬ.

Гость|28.12.2017 19:59|

Завидуешь? Или она тебя отшила?

Гость|28.12.2017 20:11|

Умничка,Красавица.Дай Бог тебе удачи

Гость|28.12.2017 20:13|

Марточка,мы бессоновцы, будем держать кулочки за тебя,родная.Твой талант и голос не в сравнении ни с кем.

Гость|28.12.2017 20:16|

Канал "Звезда"1 января 22-00 Голосуем!

Гость|28.12.2017 20:18|

Гость писал(a):

Марточка,мы бессоновцы, будем держать кулочки за тебя,родная.Твой талант и голос не в сравнении ни с кем.
Че ты собрался в кулачках держать? Подробней.

Гость|28.12.2017 20:20|

Гость писал(a):

Марточка,мы бессоновцы, будем держать кулочки за тебя,родная.Твой талант и голос не в сравнении ни с кем.
И давно ты так кулочки перед телеком держишь?

Гость|28.12.2017 20:21|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Марточка,мы бессоновцы, будем держать кулочки за тебя,родная.Твой талант и голос не в сравнении ни с кем.
Че ты собрался в кулачках держать? Подробней.
Ух ... я щас надержался ...

Гость|28.12.2017 20:22|

Гость писал(a):

Ух ... я щас надержался ...
Пойду тоже на сон грядущий

Гость|28.12.2017 20:25|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Марточка,мы бессоновцы, будем держать кулочки за тебя,родная.Твой талант и голос не в сравнении ни с кем.
И давно ты так кулочки перед телеком держишь?
Как появилось телевидение . Помню у меня тогда телик был с линзой . Назывался он КВН - 49 .

Гость|28.12.2017 20:28|

Ух ... я щас надержался ...

Обиженный сосед сам с собой развлекается ))))) Ну? Отлегло???

Гость|28.12.2017 20:30|

Гость писал(a):

Ух ... я щас надержался ..
Щас вроде гарант выступал

Гость|28.12.2017 20:34|

Гость писал(a):

Ух ... я щас надержался ...

Обиженный сосед сам с собой развлекается ))))) Ну? Отлегло???Отлегло .

Гость|28.12.2017 21:29|

Гость писал(a):

Завидуешь? Или она тебя отшила?
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

КАК ДЫРКА ЛЕТ ДВАДЦАТЬ НАЗАД МОЖЕТ И ЗАИНТЕРЕСОВАЛА БЫ.НО КАК ПЕВИЧКА ,ОТСТОЙ.А ТАК КАК ЕЩЁ И БЕЗ ВЕДОМА ЖИВЁТ НА МОИ ДЕНЬГИ,ТО ПУСТЬ ТУСУЕТСЯ.

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Имя: Гость
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