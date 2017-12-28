28.12.2017 | 18:35

Марта Серебрякова принимает участие в третьем сезоне музыкального шоу «Новая звезда». Вокальный конкурс, который соберет на одной сцене представителей всех 85 регионов России, стартует в эфире одного из федеральных каналов 1 января в 22:00.

Право представлять Сурский край на этой музыкальной битве пензенская певица завоевала в Нижнем Новгороде в феврале 2017 года, во время отборочного тура. Из сотен талантливых исполнителей со всего Поволжья продюсеры шоу выбрали несколько наиболее ярких артистов, в их числе оказалась и Марта Серебрякова.

«Главный приз этого конкурса - денежный приз и исполнение своей песни. Самое главное - это возможность заявить о себе, ведь тебя услышит вся страна», - рассказала певица.

На первом этапе жюри конкурса назовет имена 30 счастливчиков. Они продолжат борьбу за звание «новой звезды». Тогда же начнется и зрительское СМС-голосование, благодаря которому определится победитель этого телевизионного проекта.

«Дорогие пензенцы, с наступающим вас Новым годом! Счастья, здоровья, удачи и хорошего настроения! И 1 января в 22:00 я всех жду у ваших телевизоров», - поздравила земляков Марта Серебрякова.