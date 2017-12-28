Во втором отделении травматологии клинической больницы № 6 имени Захарьина врачи успешно провели операцию по восстановлению ампутированной части кисти. Мужчина потерял несколько пальцев на рабочем месте.
«Комплекс мероприятий был удачно завершен, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо», - сообщил заведующий травматологическим отделением Михаил Щербаков.
По его словам, время, прошедшее с момента травмирования, оказалось приемлемым для того, чтобы можно было оказать точную помощь в размеренном режиме работы.
Через месяц для мужчины начнется курс реабилитации по возобновлению двигательных функций пальцев. На полное восстановление потребуется не менее полугода.
«Врачи планируют выписать пациента уже в ближайшее время для дальнейшего амбулаторного лечения», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
вот... как гробик к зданию минздрава подложили, так следом и позитивная новость появилась...