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Общество | Пензенские врачи восстановили мужчине ампутированные пальцы

28.12.2017|14:05
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Во втором отделении травматологии клинической больницы № 6 имени Захарьина врачи успешно провели операцию по восстановлению ампутированной части кисти. Мужчина потерял несколько пальцев на рабочем месте.

«Комплекс мероприятий был удачно завершен, в настоящее время пациент чувствует себя хорошо», - сообщил заведующий травматологическим отделением Михаил Щербаков.

По его словам, время, прошедшее с момента травмирования, оказалось приемлемым для того, чтобы можно было оказать точную помощь в размеренном режиме работы.

Через месяц для мужчины начнется курс реабилитации по возобновлению двигательных функций пальцев. На полное восстановление потребуется не менее полугода.

«Врачи планируют выписать пациента уже в ближайшее время для дальнейшего амбулаторного лечения», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Источник — Фото health.pnzreg.ru
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Гость|28.12.2017 14:20|

вот... как гробик к зданию минздрава подложили, так следом и позитивная новость появилась...

Гость|28.12.2017 15:01|

Гость писал(a):

вот... как гробик к зданию минздрава подложили, так следом и позитивная новость появилась...
Наши врачи ежедневно совершают подобные операции,они об этом просто не кричат на всех перекрестках, в отличие от бездельников, способных видеть только негатив.

Гость|28.12.2017 15:12|

Гость писал(a):

Наши врачи ежедневно совершают подобные операции,они об этом просто не кричат на всех перекрестках, в отличие от бездельников, способных видеть только негатив.
Делать то делают только чем заканчивается не известно

Гость|28.12.2017 15:55|

Пришили отрубленный хвост собачий вот была бы сенсация

Гость|28.12.2017 15:59|

penzainform.ru писал(a):

врачи успешно провели операцию
Бесплатно, по полису ОМС? Сомнительно что-то.

Гость|28.12.2017 16:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Наши врачи ежедневно совершают подобные операции,они об этом просто не кричат на всех перекрестках, в отличие от бездельников, способных видеть только негатив.
Делать то делают только чем заканчивается не известно
Пальцы как правило не работают и не чувствуют боль .

Гость|28.12.2017 16:02|

Ништяк суй куда хочешь.

Гость|28.12.2017 16:04|

Гость писал(a):

Ништяк суй куда хочешь.
Вот он и засунул

Гость|28.12.2017 16:08|

Гость писал(a):

Пальцы как правило не работают и не чувствуют боль .

- Доктор, а я после операции смогу играть на скрипке?

- Конечно-конечно, голубчик!

- Да... а до сих пор не мог.

Гость|28.12.2017 16:13|

Доктор я не умру? Ну что вы. Знаете как нас за это ругают

Имя: Гость
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