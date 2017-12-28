28.12.2017 | 16:58

Обманутые дольщики приняли резолюцию, которую намерены передать в правительство региона. В этом документе изложены их основные требования.

«Нам бы хотелось, чтобы государство передало строительство другому застройщику в рамках банкротства. Чтобы застройщик приступил к работам, но мы при этом остались под защитой 214-го федерального закона», - рассказал участник долевого строительства Дмитрий Цветков.

Эту резолюцию приняли в минувшее воскресенье на митинге в сквере Дзержинского, где люди просили о помощи.

Кстати, горожане уже встречались с чиновниками и сообща пытались найти выход из ситуации. Людям предложили организовать жилищно-строительные кооперативы.

«Если вы не создаете ЖСК, вы уходите в другую категорию кредиторов - это так называемая третья денежная очередь от реализации в конкурсном производстве имущества «Пензастроя», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Мы считаем, что создание ЖСК только усугубит ситуацию по нам, по дольщикам, потому что по закону ЖСК сам обязан достраивать свой дом. Государство не дает абсолютно никаких гарантий, а у нас 99,9% в этом плане неплатежеспособны», - подчеркнула участница долевого строительства Евгения Гущина.

В списках обманутых дольщиков значатся сотни горожан. Несколько лет назад эти пензенцы приобрели квадратные метры в компании «Пензастрой», но из-за финансовых проблем пять многоэтажек так до конца и не возвели.