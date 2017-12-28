Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 дек 2017|05:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Общество | Обманутые дольщики передали в правительство области резолюцию

28.12.2017|16:58
Печать

Обманутые дольщики приняли резолюцию, которую намерены передать в правительство региона. В этом документе изложены их основные требования.

«Нам бы хотелось, чтобы государство передало строительство другому застройщику в рамках банкротства. Чтобы застройщик приступил к работам, но мы при этом остались под защитой 214-го федерального закона», - рассказал участник долевого строительства Дмитрий Цветков.

Эту резолюцию приняли в минувшее воскресенье на митинге в сквере Дзержинского, где люди просили о помощи.

Кстати, горожане уже встречались с чиновниками и сообща пытались найти выход из ситуации. Людям предложили организовать жилищно-строительные кооперативы.

«Если вы не создаете ЖСК, вы уходите в другую категорию кредиторов - это так называемая третья денежная очередь от реализации в конкурсном производстве имущества «Пензастроя», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Мы считаем, что создание ЖСК только усугубит ситуацию по нам, по дольщикам, потому что по закону ЖСК сам обязан достраивать свой дом. Государство не дает абсолютно никаких гарантий, а у нас 99,9% в этом плане неплатежеспособны», - подчеркнула участница долевого строительства Евгения Гущина.

В списках обманутых дольщиков значатся сотни горожан. Несколько лет назад эти пензенцы приобрели квадратные метры в компании «Пензастрой», но из-за финансовых проблем пять многоэтажек так до конца и не возвели.

0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 19:09|

Какие ещё дольщики!там одни барыги с центрака так и надо быдловики

Гость|28.12.2017 19:18|

Журавлев должен давно сидеть в сизо.

Гость|28.12.2017 19:25|

Заканчиваем истирить отдали бабло добровольно, за не построенные квартиры, хотя квартир построенных было не меренно покупай не хочу. Ну не построили во время достроят в году так не лкт так через 7-10-20.

Гость|28.12.2017 19:33|

Гость писал(a):

Симонов, это ты сволочь в комментариях гадишь?
Нет , это не я )))

Полоний (гость)|28.12.2017 19:36|

Гость писал(a):

Журавлев должен давно сидеть в сизо.
Думаю, что возможность осуществления ваших фантазий может определить только суд. Чего любой разумный человек будет ждать, прежде, чем делать поспешные выводы.

Гость|28.12.2017 19:36|

Вам то что, не лезьте не в свои дела. И так хватает чиновников-жуликов, так ещё идиоты в комментариях над чужой бедой смеются. Уж поверьте всё к вам вернётся бумерангом. Продолжайте злорадствовать...

Гость|28.12.2017 19:43|

Журавль молодец барыг опрокинул

Полоний (гость)|28.12.2017 19:47|

Гость писал(a):

Вам то что, не лезьте не в свои дела. И так хватает чиновников-жуликов, так ещё идиоты в комментариях над чужой бедой смеются. Уж поверьте всё к вам вернётся бумерангом. Продолжайте злорадствовать...
Пожалуйста, разъясните, какое правоотношение к данной проблеме имеют пензенские чиновники?

Гость|28.12.2017 19:50|

Эти дома которые не достроили надо отдать детям сиротам и ещё лицам без определенного места жительства.

Гость|28.12.2017 19:53|

Точно бомжи однозначно быстрее достроят и будут проживать, да совсем России всем бомжам места хватит им много и не надо.и отопление будет и свет и т.д.и т.п.

Гость|28.12.2017 19:53|

робята!!!

вы играли в лотерею.

вы проиграли.

успокойтесь!!!

Гость|28.12.2017 19:54|

Про барыг в комментах пишут, простите, идиоты из диванных войск?

Барыги покупали "квартиры" на этапе котлована и уже давно отбили свои деньги. А страдают сейчас реальные люди, которые поверили законодательству, повлезали в ипотеки и кредиты в надежде на нормальные квартиры, а не однушки по цене трешек с рук тех же самых "барыг" в уже сданных домах, и не на гнилую вторичку, скрывающуюся под косметическим ремонтом, где ремонт выйдет в стоимость еще одной квартиры.

Гость|28.12.2017 19:54|

Полоний (гость) писал(a):

Пожалуйста, разъясните, какое правоотношение к данной проблеме имеют пензенские чиновники?
Так то ни какого но я даже не знаю что сказать, вы правы мы лохольщики.

Гость|28.12.2017 19:55|

Лучше создайте тсж и начинай ти житьв не построенных, пока буржуйку водичку ведрами и ну разберетись.

Гость|28.12.2017 20:03|

Не копай яму другому сам в неё упадешь

← Ctrl пред.
12345
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!