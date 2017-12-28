Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.79  |  $  57.63
 

Общество | На площади Ленина начались трансляции с большого экрана

28.12.2017|17:20
Печать

На площади Ленина в Пензе установили большой экран для трансляции новогодних поздравлений, социальных роликов, а также фильмов и видеосюжетов о значимых достижениях области в 2017 году.

С предложением о монтаже такого экрана на одном из оперативных совещаний в правительстве выступил губернатор Иван Белозерцев.

«Нужно сделать традицией - с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - пояснил тогда глава региона.

Площадь Ленина была выбрана неслучайно. Именно она станет основным местом проведения праздничных мероприятий. Трансляции на большом экране продлятся все новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе правительства.

Источник — Фото www.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.12.2017 17:36|

penzainform.ru писал(a):

начались трансляции с большого экрана
Безграмотные пензенские журналисты, трансляции не с экрана, а на экране.

Гость|28.12.2017 17:39|

И чо кажут с большого экрану?

Гость|28.12.2017 17:39|

Зомбоэкран запустили! Однозначно событие для нищей пензюкии. Надеюсь, эту штуку будет можно взломать и транслировать Русскую Ночь

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!