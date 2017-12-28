На площади Ленина в Пензе установили большой экран для трансляции новогодних поздравлений, социальных роликов, а также фильмов и видеосюжетов о значимых достижениях области в 2017 году.
С предложением о монтаже такого экрана на одном из оперативных совещаний в правительстве выступил губернатор Иван Белозерцев.
«Нужно сделать традицией - с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - пояснил тогда глава региона.
Площадь Ленина была выбрана неслучайно. Именно она станет основным местом проведения праздничных мероприятий. Трансляции на большом экране продлятся все новогодние каникулы, сообщили в пресс-службе правительства.
penzainform.ru писал(a):Безграмотные пензенские журналисты, трансляции не с экрана, а на экране.