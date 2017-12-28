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Общество | Александр Воронков предложил создать центр развития одаренных детей

28.12.2017|15:46
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В Пензенской области может быть создан центр развития одаренных детей. Об этом на заседании правительства, состоявшемся в четверг, 28 декабря, доложил министр образования региона Александр Воронков.

По его мнению, одного лишь Губернского лицея недостаточно для планового, а не единичного воспитания одаренных мальчиков и девочек. Новая структура будет взаимодействовать и с общеобразовательными учреждениями, и с вузами, и с минобразования.

В новом центре развитие школьников будет идти по трем направлениям: гуманитарному, естественно-математическому и информационно-технологическому.

«Для создания системы выявления одаренных детей обратите внимание на сельские районы», - посоветовал председатель правительства области Николай Симонов.

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Гость|28.12.2017 16:12|

ЕСЛИ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ДЕТЕЙ ПО ОДАРЁННОСТИ,ТО ИДЕЯ ОТЛИЧНАЯ. ЧАЩЕ ВСЕГО РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ КОШЕЛЁК И СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС РОДИТЕЛЕЙ.

Гость|28.12.2017 16:18|

И ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Гость|28.12.2017 16:30|

Уже есть губернский лицей для одаренных детей. Хорошая идея и неплохое кстати воплощение. Его и надо развивать. Да смотреть опыт других регионов. В Кировской области есть центр "Вешкиль" например.

Гость|28.12.2017 16:31|

КОГДА В ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДУТ НАБИРАТЬ ОДАРЁННЫХ ????

Гость|28.12.2017 16:42|

Гость писал(a):

Гость|28.12.2017 16:31|

КОГДА В ПРАВИТЕЛЬСТВО БУДУТ НАБИРАТЬ ОДАРЁННЫХ ????

дык кто у нас чем занят?

преподавательница младших классов кадастром ведает-зато она неимоверно ОДАРЁННАЯ))))))))))))

А Ильин? Тот вообще кладезь лжи.

А Симонов, он такое может вспомнить что было в СССР-Беспалов сразу под стол прячется.

Гость|28.12.2017 16:42|

одарённые дети это штучный товар, плановость и проценты,как всегда ,загубят всё, достаточно одного лицея, он хорошо выполняет свою роль-идея очеь плохая

Гость|28.12.2017 16:56|

БОЛЬШЕ ЛИЦЕЕВ! ХОРОШИХ И НУЖНЫХ!

Гость|28.12.2017 17:20|

Гость писал(a):

В Кировской области есть центр "Вешкиль" например.
А у нас назовем его "БУРТАС"!

Гость|28.12.2017 17:22|

Гость писал(a):

одарённые дети это штучный товар, плановость и проценты,как всегда ,загубят всё, достаточно одного лицея, он хорошо выполняет свою роль-идея очеь плохая
Возможно, Вы правы. Но в каждой школе, во многих классах есть два-три таких ученика, у которых при правильной работе можно развить одарённость. Вот только система работы не позволяет это сделать в рамках уроков. Пара-тройка бездарей, мешающих вести уроки, портят все благие намерения. Поэтому "особо одарённых" в ином смысле слова надо бы тоже оформлять в центры, только другие.

Гость|28.12.2017 17:35|

Гость писал(a):

Уже есть губернский лицей для одаренных детей. Хорошая идея и неплохое кстати воплощение. Его и надо развивать. Да смотреть опыт других регионов. В Кировской области есть центр "Вешкиль" например.
Лицей - то есть, только в прошлом году не одного победителя и призера на Всероссе не дал. Наверное, пора уже принимать управленческие решения относительно администрации и кадров учреждения.

Гость|28.12.2017 17:40|

Надо качственно улучшать то, что есть, а не создавать дополнительно рабочие места непонятно кому.

Гость|28.12.2017 17:41|

Раньше такие центры назывались " Дом Пионеров".

Гость|28.12.2017 17:42|

Воронков типичный популист и показушник. Все учителя истории и обществознания такие нынче?

Гость|28.12.2017 17:50|

Одаренных спросили, им это надо? Увлеченные организуют себя сами, учатся сами, им вообще никто не нужен.

Гость|28.12.2017 17:53|

Гость писал(a):

Воронков типичный популист и показушник. Все учителя истории и обществознания такие нынче?
Он карьерист.

Имя: Гость
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