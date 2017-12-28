28.12.2017 | 15:46

В Пензенской области может быть создан центр развития одаренных детей. Об этом на заседании правительства, состоявшемся в четверг, 28 декабря, доложил министр образования региона Александр Воронков.

По его мнению, одного лишь Губернского лицея недостаточно для планового, а не единичного воспитания одаренных мальчиков и девочек. Новая структура будет взаимодействовать и с общеобразовательными учреждениями, и с вузами, и с минобразования.

В новом центре развитие школьников будет идти по трем направлениям: гуманитарному, естественно-математическому и информационно-технологическому.

«Для создания системы выявления одаренных детей обратите внимание на сельские районы», - посоветовал председатель правительства области Николай Симонов.