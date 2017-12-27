27.12.2017 | 13:03

В среду, 27 декабря, на пресс-конференции министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков подвел итоги уходящего года.

«Цифры радуют. Для нас 2017 год оказался успешным. Мы считали таковым 2016-й и с опаской входили в 2017-й. Одно дело достигнуть высоких показателей, другое - сохранить их. Это требует системной работы. Считаю, что нам это удалось», - заявил Владимир Викторович.

Министр обозначил основные достижения 2017-го. Среди них в первую очередь открытие перинатального центра. 23 ноября в новом медицинском учреждении родился первый ребенок - девочка.

«Перинатальный центр - наша гордость. Несмотря на все сложности с его возведением, центр действует. Что касается женской консультации, расположенной в бывшем здании роддома на улице Пушкина, то она уже начала функционировать», - сообщил Владимир Стрючков.

Министр добавил, что стоимость оборудования в центре составляет порядка 800 миллионов рублей, совсем недавно закуплены два реанимобиля.

По его словам, в перспективе в Пензе планируется создать центр репродуктивного здоровья. Он объединит центр мужского здоровья, женскую консультацию на улице Пушкина, перинатальный центр, роддом на проспекте Победы и все женские консультации.

«Все девочки и мальчики с 10-летнего возраста будут осматриваться и наблюдаться при проявлении отклонений до окончания репродуктивного возраста - до 50 лет. Заболевания этих органов у подростков - вещь достаточно интимная, она нередко скрывается в семье. А когда парень или девушка доходит до возраста рождения детей, выявляются проблемы, которые можно было легко решить на начальной стадии», - пояснил министр.

Также Владимир Стрючков рассказал о том, что в перинатальном центре планируется проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Если в 2011 году в области было проведено всего 113 ЭКО, то в этом осуществлена 821 попытка, в результате которых родилось 162 ребенка. Это хороший показатель. Но эти услуги мы покупали в частных медицинских организациях. Теперь у нас есть помещения и оборудование в перинатальном центре, ведется подготовка специалистов. И думаю, что в марте-апреле мы начнем делать ЭКО в перинатальном центре», - заключил министр.