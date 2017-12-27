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Общество | Владимир Стрючков: В перинатальном центре будут делать ЭКО

27.12.2017|13:03
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В среду, 27 декабря, на пресс-конференции министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков подвел итоги уходящего года.

«Цифры радуют. Для нас 2017 год оказался успешным. Мы считали таковым 2016-й и с опаской входили в 2017-й. Одно дело достигнуть высоких показателей, другое - сохранить их. Это требует системной работы. Считаю, что нам это удалось», - заявил Владимир Викторович.

Министр обозначил основные достижения 2017-го. Среди них в первую очередь открытие перинатального центра. 23 ноября в новом медицинском учреждении родился первый ребенок - девочка.

«Перинатальный центр - наша гордость. Несмотря на все сложности с его возведением, центр действует. Что касается женской консультации, расположенной в бывшем здании роддома на улице Пушкина, то она уже начала функционировать», - сообщил Владимир Стрючков.

Министр добавил, что стоимость оборудования в центре составляет порядка 800 миллионов рублей, совсем недавно закуплены два реанимобиля.

По его словам, в перспективе в Пензе планируется создать центр репродуктивного здоровья. Он объединит центр мужского здоровья, женскую консультацию на улице Пушкина, перинатальный центр, роддом на проспекте Победы и все женские консультации.

«Все девочки и мальчики с 10-летнего возраста будут осматриваться и наблюдаться при проявлении отклонений до окончания репродуктивного возраста - до 50 лет. Заболевания этих органов у подростков - вещь достаточно интимная, она нередко скрывается в семье. А когда парень или девушка доходит до возраста рождения детей, выявляются проблемы, которые можно было легко решить на начальной стадии», - пояснил министр.

Также Владимир Стрючков рассказал о том, что в перинатальном центре планируется проводить процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Если в 2011 году в области было проведено всего 113 ЭКО, то в этом осуществлена 821 попытка, в результате которых родилось 162 ребенка. Это хороший показатель. Но эти услуги мы покупали в частных медицинских организациях. Теперь у нас есть помещения и оборудование в перинатальном центре, ведется подготовка специалистов. И думаю, что в марте-апреле мы начнем делать ЭКО в перинатальном центре», - заключил министр.

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Гость|27.12.2017 13:28|

Хорошо, а то инмед под прикрытием эко столько денег гребет.

Гость|27.12.2017 14:00|

а сам министр не сделает подарок всей области? Пора-бы на пенсию...

Гость|27.12.2017 14:02|

Гость писал(a):

Хорошо, а то инмед под прикрытием эко столько денег гребет.
Ну так встаньте с дивана и сделайте что-нибудь полезное в этой сфере.

Гость|27.12.2017 14:03|

Он хочет сделать эко Краличкиной?

Гость|27.12.2017 14:55|

Лучше презики дешевые

Гость|27.12.2017 14:56|

Сначала кадры научите. И берите не по блату туда. А то кричим. кричим. новое оборудование! новый центр. А работать на этом новом оборудовании кто-нибудь может? Или оно пылится будет в коробках?

Гость|27.12.2017 14:58|

Гость писал(a):

А работать на этом новом оборудовании кто-нибудь может? Или оно
Бабуля, отдохни уже, чтоли

Гость|27.12.2017 14:58|

Гость писал(a):

Сначала кадры научите. И берите не по блату туда. А то кричим. кричим. новое оборудование! новый центр. А работать на этом новом оборудовании кто-нибудь может? Или оно пылится будет в коробках?
В пакетах

Гость|27.12.2017 15:00|

Гость писал(a):

А работать на этом новом оборудовании кто-нибудь может? Или оно

Бабуля, отдохни уже, чтоли

В гробу отосплюсь

Гость|27.12.2017 16:57|

Кто такая Краличкина ? Женщина с низкой социальной ответственностью ?

Имя: Гость
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