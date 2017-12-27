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Общество | Владимир Стрючков назвал акцию с «похоронами медицины» дешевкой

27.12.2017|16:29
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В завершение пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков прокомментировал акцию, которая прошла недавно возле здания минздрава.

15 декабря на улице Пушкина, 163, появились гроб с надписью «Медицина Пензенской области» и венок «Нашей медицине от Левого фронта». Их принесли люди в масках, изображающих Владимира Стрючкова. Они назвали это пикетом против реформы здравоохранения, сокращения районных больниц и увольнения врача. Впоследствии организатор мероприятия был оштрафован на 20 000 рублей.

Владимир Стрючков рассказал представителям СМИ, что это произошло как раз в то время, когда в зале шло посвящение молодых врачей в профессию. По его словам, акция не произвела на него большого эмоционального впечатления с точки зрения обычного человека. Однако он озвучил свою позицию как министра здравоохранения.

«Сегодня построение медицинской помощи осуществляется ровно в том формате, в котором идет ее финансовое обеспечение. В рамках выделенных средств предложение организационно-функциональной модели - это единственный вариант, который обеспечивает на данном этапе развития нашего общества показатель доступности и качества медицинской помощи. И поэтому ложные заявления о сокращении коек и им подобные не имеют под собой никакого основания. Я готов сесть за любой стол переговоров для участия в дебатах с любыми оппонентами и с цифрами в руках доказать это», - заявил министр.

Владимир Стрючков напомнил, что по итогам 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом II степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

«В Пензенской области модель оказания медицинской помощи признана наиболее эффективной в Российской Федерации. Поэтому все, что делает левый фронт или правый фронт - это просто дешевка, это ни о чем. А то, что на масках моя физиономия нарисована, - может, они гордятся тем, что могут такую маску носить? Ради бога, пусть поносят», - завершил министр.

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Гость|27.12.2017 16:44|

Проведите акцию на стройке где он домике строит . Можно туда фикалии на участок свозить .

Гость|27.12.2017 16:50|

penzainform.ru писал(a):

Поэтому все, что делает левый фронт или правый фронт - это просто дешевка, это ни о чем.
Чиновники прям оживились в связи с самовыдвижением "незаменимого"

Гость|27.12.2017 16:52|

Поддерживаю Левый фронт! Стрючкова в отставку!

Гость|27.12.2017 17:03|

ДЕШЁВКА НЕ ДЕШЁВКА, А ВЫ ВЗВОЛНОВАЛИСЬ СИЛЬНО.

Гость|27.12.2017 17:09|

penzainform.ru писал(a):

И поэтому ложные заявления о сокращении коек и им подобные не имеют под собой никакого основания.
Уф спасибо стрюкачю, а то думал в коридоре койки тоже сократят.

Гость|27.12.2017 17:10|

Этого пензенского Мутко от медицины наверно и 10 гробов не впечатлили бы. Слишком непотопляем... Почему?

Гость|27.12.2017 17:23|

penzainform.ru писал(a):

Я готов сесть за любой стол переговоров для участия в дебатах с любыми оппонентами и с цифрами в руках доказать это», - заявил министр.
Осторожнее с такими заявлениями надо быть, в думе рассматривается введение уголовной ответственности за черную магию и шарлатанство.

Гость|27.12.2017 17:23|

Г-н Стрючков!!!!!Медицина В Пензе давно умерла и не без вашей помощи.Врачи поувольнялись,т. к. им не платят. Вам не стыдно врать народу? В полик-ке Гидростроя принимают только два врача.Поэтому пока на своих ногах ходишь,избегаешь похода в полик-ку. В стационаре вообще отстой!!!!!Думаете, что перед господом отвечать не придется????

Гость|27.12.2017 17:29|

Было бы удивительно если бы она ему понравилась.

Гость|27.12.2017 17:29|

Все врачи (кто поумнее) перебежали в частные клиники и стригут нехилые купоны (например за удаление зуба в частной клинике берут по 4 тысячи). А некоторые умудряются и в государственных работать и в частных одновременно. Это касается и главных специалистов. Чего жалиться то, если такую возможность создали?

Гость|27.12.2017 17:31|

А вообще чо истирим то, за чем вам врачи, болеть меньше надо, здоровье беречь надо было, а если родились болезненными так то в этом виноват?

Гость|27.12.2017 17:35|

Вам бы грамоте поучиться сначала,болезный!Пенза находиться в очень грязной зоне,онкология процветает,доп. корпус строят.Получается, что виноваты своим рождением в этой зоне

Гость|27.12.2017 17:36|

Согласны мы с вами,г-н Стрючков. Медицина дело дорогое. Никак не дешевка.

Гость|27.12.2017 17:37|

Врачей не хватает,а те что работают зачастую имеют низкую квалификацию,записаться ко врачу почти не возможно,мест в больницах банально не хватает,но у Стрючкова всё хорошо!

Гость|27.12.2017 17:39|

У него какие-то цифры наготове!А мы, пациенты, опираемся на то, что видим, получаем и как живем. И никакие цифры нас не убедят, что все хорошо в медицине!

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Имя: Гость
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