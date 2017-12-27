27.12.2017 | 16:29

В завершение пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря, министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков прокомментировал акцию, которая прошла недавно возле здания минздрава.

15 декабря на улице Пушкина, 163, появились гроб с надписью «Медицина Пензенской области» и венок «Нашей медицине от Левого фронта». Их принесли люди в масках, изображающих Владимира Стрючкова. Они назвали это пикетом против реформы здравоохранения, сокращения районных больниц и увольнения врача. Впоследствии организатор мероприятия был оштрафован на 20 000 рублей.

Владимир Стрючков рассказал представителям СМИ, что это произошло как раз в то время, когда в зале шло посвящение молодых врачей в профессию. По его словам, акция не произвела на него большого эмоционального впечатления с точки зрения обычного человека. Однако он озвучил свою позицию как министра здравоохранения.

«Сегодня построение медицинской помощи осуществляется ровно в том формате, в котором идет ее финансовое обеспечение. В рамках выделенных средств предложение организационно-функциональной модели - это единственный вариант, который обеспечивает на данном этапе развития нашего общества показатель доступности и качества медицинской помощи. И поэтому ложные заявления о сокращении коек и им подобные не имеют под собой никакого основания. Я готов сесть за любой стол переговоров для участия в дебатах с любыми оппонентами и с цифрами в руках доказать это», - заявил министр.

Владимир Стрючков напомнил, что по итогам 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом II степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

«В Пензенской области модель оказания медицинской помощи признана наиболее эффективной в Российской Федерации. Поэтому все, что делает левый фронт или правый фронт - это просто дешевка, это ни о чем. А то, что на масках моя физиономия нарисована, - может, они гордятся тем, что могут такую маску носить? Ради бога, пусть поносят», - завершил министр.