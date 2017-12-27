27.12.2017 | 13:25

Самое ценное, что имеется в пензенском здравоохранении, - это не здание и не оборудование, а специалисты. Такое мнение высказал министр Владимир Стрючков на итоговой пресс-конференции в среду, 27 декабря.

«В 2017 году 336 молодых специалистов трудоустроились в наши медицинские учреждения - это рекордное количество. Думаю, еще год-два, и мы закроем проблему дефицита кадров и перейдем на восполнение специалистов по так называемой естественной убыли, когда люди уходят из профессии, к примеру, на пенсию», - отметил Владимир Стрючков.

С 2018 года в Пензенской области начнет действовать программа «Фельдшер». Средним медицинским работникам, которые поедут работать в ФАПы, будет выплачиваться единовременно 500 тысяч рублей.

Министр привел некоторые данные по заработку медиков. С 2012 года средняя зарплата у врачей выросла с 24,8 тыс. до 42,7 тыс. рублей (на 72%), у средних медработников - с 12,9 тыс. до 21,6 тыс. (на 67%), младших медработников - с 7,2 тыс. до 18,5 тыс. (в 2,5 раза).

«Хотя есть отдельные больницы, например в Кузнецком районе, - там средняя зарплата у врачей 44 000. Это больницы, где работают врачи с большим стажем и высокими квалификационными категориями. Конечно, если в больнице много молодых врачей, то и средняя зарплата в ней будет ниже», - отметил Стрючков.

Самый большой дефицит - среди участковых педиатров, несмотря на доплату в 20 000 рублей. Поэтому хорошим подспорьем для них станут автомобили «Лада-Ларгус», на которых они смогут добираться до маленьких пациентов.

Кроме того, в 2018 году будут построены ФАПы в селах Голицыно Нижнеломовского района, Старое Назимкино Шемышейского района, Лесной Вьяс Лунинского района и Верхняя Елюзань Городищенского района.