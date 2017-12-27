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Общество | В Пензенской области средняя зарплата врачей составляет 42 700 рублей

27.12.2017|13:25
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Самое ценное, что имеется в пензенском здравоохранении, - это не здание и не оборудование, а специалисты. Такое мнение высказал министр Владимир Стрючков на итоговой пресс-конференции в среду, 27 декабря.

«В 2017 году 336 молодых специалистов трудоустроились в наши медицинские учреждения - это рекордное количество. Думаю, еще год-два, и мы закроем проблему дефицита кадров и перейдем на восполнение специалистов по так называемой естественной убыли, когда люди уходят из профессии, к примеру, на пенсию», - отметил Владимир Стрючков.

С 2018 года в Пензенской области начнет действовать программа «Фельдшер». Средним медицинским работникам, которые поедут работать в ФАПы, будет выплачиваться единовременно 500 тысяч рублей.

Министр привел некоторые данные по заработку медиков. С 2012 года средняя зарплата у врачей выросла с 24,8 тыс. до 42,7 тыс. рублей (на 72%), у средних медработников - с 12,9 тыс. до 21,6 тыс. (на 67%), младших медработников - с 7,2 тыс. до 18,5 тыс. (в 2,5 раза).

«Хотя есть отдельные больницы, например в Кузнецком районе, - там средняя зарплата у врачей 44 000. Это больницы, где работают врачи с большим стажем и высокими квалификационными категориями. Конечно, если в больнице много молодых врачей, то и средняя зарплата в ней будет ниже», - отметил Стрючков.

Самый большой дефицит - среди участковых педиатров, несмотря на доплату в 20 000 рублей. Поэтому хорошим подспорьем для них станут автомобили «Лада-Ларгус», на которых они смогут добираться до маленьких пациентов.

Кроме того, в 2018 году будут построены ФАПы в селах Голицыно Нижнеломовского района, Старое Назимкино Шемышейского района, Лесной Вьяс Лунинского района и Верхняя Елюзань Городищенского района.

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Гость|27.12.2017 13:40|

Новости из параллельной вселенной.

Гость|27.12.2017 13:47|

самим то не смешно?

Гость|27.12.2017 13:51|

Интересно как они считают , какой у них диагноз

Гость|27.12.2017 13:53|

В больнице имени К. Р. Евграфова санитарок перевели принудительно в уборщицы, урезали зарплату, отпуск, вредность. Зарплата 8-10 тыс.

Гость|27.12.2017 13:55|

Вам про врачей говорят, а не про жалкое, по мнению стрючкова, отребье в виде медсестер и санитарок, который истребляется как класс благодаря программе Бережливая поликлиника.

Гость|27.12.2017 13:59|

penzainform.ru писал(a):

Министр привел некоторые данные по заработку медиков. С 2012 года средняя зарплата у врачей выросла с 24,8 тыс. до 42,7 тыс. рублей (на 72%)
На скольких ставках это? С главврачами?

Гость|27.12.2017 14:01|

Гость писал(a):

Вам про врачей говорят, а не про жалкое, по мнению стрючкова, отребье в виде медсестер и санитарок, который истребляется как класс благодаря программе Бережливая поликлиника.
Пусть Стрючков хотя бы денёк поработает санитаркой в отделении гнойной хирургии,может тогда поймёт,сколько надо платить за такой труд!

Гость|27.12.2017 14:03|

угу... если учесть, что в отделении только заведующий или ИО остались...

а медсёстры выше 15 реально не зарабатывают. баллы санитаркам стоят выше, чем медсёстрам. а потому зарплата санитарок получается выше, чем у процедурной сестры с высшей категорией.

Гость|27.12.2017 14:05|

Какое-то издевательство над действительностью.

Гость|27.12.2017 14:07|

Гость писал(a):

санитаркой в отделении гнойной хирургии
Вам глав-рвач что сказал? "Не нравится - увольняйтесь"

Гость|27.12.2017 14:17|

Считают так у гл. врача 200 тыс. у санитарок 8000 получается средняя.

Гость|27.12.2017 14:21|

здесь есть врачи, а не медсестры ? какая у вас реально зарплата можете написать ?

Гость|27.12.2017 14:28|

похоже в психушке тихий час, все полезли в инет, чтобы устроить междусобойчик-междукроватник !

Наполеон, торт (гость)|27.12.2017 14:30|

Не смей так про наши пенаты!

Гость|27.12.2017 14:32|

Вранье! Зарплата реальная у врачей в среднем ниже тысяч на 20-25!

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Имя: Гость
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