27.12.2017 | 17:09

Во вторник, 26 декабря, в Пензе подвели итоги опроса родителей учащихся на предмет согласия или несогласия с внесением изменений в правила работы системы «Электронная школа».

Опрос проводился с 18 по 25 декабря сотрудниками МУП «АРЦИС» и городского управления образования. В нем приняли участие в общей сложности 34 436 матерей, отцов или законных представителей детей.

В итоге 67% респондентов (23 126 человек) согласились на пополнение в стенах школы лицевого счета карт с взиманием процентов, 33% (11 303 человека) - отказались.

«Таким образом, 1 января 2018 года в правила работы системы «Электронная школа» будут внесены изменения в части исключения из пункта 3 Приложения № 1 подпункта «Беспроцентное пополнение лицевого счета карты в платежных терминалах, установленных в ОУ», - сообщил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Юрий Анфалов.

Также Юрий Анфалов уточнил, что между МУПом и одним из банков было достигнуто соглашение о приеме с 26 декабря оплаты школьного питания без взимания комиссии.

С 23 ноября «Пензаплат» приостановил взимание комиссии при оплате питания в образовательных учреждениях (изначально она составляла 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей). Процент брался только в кассах офисов банка и в терминалах, размещенных вне школ. В двух школах планируется запустить пилотный проект бескомиссионной оплаты завтраков и обедов.