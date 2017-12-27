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Общество | В Пензе родители школьников согласны оплачивать комиссию за питание

27.12.2017|17:09
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Во вторник, 26 декабря, в Пензе подвели итоги опроса родителей учащихся на предмет согласия или несогласия с внесением изменений в правила работы системы «Электронная школа».

Опрос проводился с 18 по 25 декабря сотрудниками МУП «АРЦИС» и городского управления образования. В нем приняли участие в общей сложности 34 436 матерей, отцов или законных представителей детей.

В итоге 67% респондентов (23 126 человек) согласились на пополнение в стенах школы лицевого счета карт с взиманием процентов, 33% (11 303 человека) - отказались.

«Таким образом, 1 января 2018 года в правила работы системы «Электронная школа» будут внесены изменения в части исключения из пункта 3 Приложения № 1 подпункта «Беспроцентное пополнение лицевого счета карты в платежных терминалах, установленных в ОУ», - сообщил директор МУП «АРЦИС» г. Пензы Юрий Анфалов.

Также Юрий Анфалов уточнил, что между МУПом и одним из банков было достигнуто соглашение о приеме с 26 декабря оплаты школьного питания без взимания комиссии.

С 23 ноября «Пензаплат» приостановил взимание комиссии при оплате питания в образовательных учреждениях (изначально она составляла 1% от суммы платежа, но не менее 10 рублей). Процент брался только в кассах офисов банка и в терминалах, размещенных вне школ. В двух школах планируется запустить пилотный проект бескомиссионной оплаты завтраков и обедов.

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Гость|27.12.2017 17:28|

penzainform.ru писал(a):

В нем приняли участие в общей сложности 34 436 матерей, отцов или законных представителей детей.

В итоге 67% респондентов (23 126 человек) согласились на пополнение в стенах школы лицевого счета карт с взиманием процентов

Чот подсказыват, что и в марте такие проценты получатся.

Гость|27.12.2017 17:32|

Не мытьем, так катаньем. Это кто же в здравом уме может согласиться себе хомут на шею в виде процентов платить?

Гость|27.12.2017 17:35|

Гость писал(a):

Не мытьем, так катаньем. Это кто же в здравом уме может согласиться себе хомут на шею в виде процентов платить?
Некоторым лучше 10 рублей с тысячи заплатить на месте, чем ехать в банк (ближайший терминал) за 40 рублей.

Гость|27.12.2017 17:37|

Гость писал(a):

кто же в здравом уме может согласиться себе хомут на шею в виде процентов платить?
Что вы называете хомутом? Если пополнять карту питания 1 раз в месяц, получается 120 руб. в год. Вот так "хомут"...

Гость|27.12.2017 17:39|

penzainform.ru писал(a):

Опрос проводился с 18 по 25 декабря сотрудниками МУП «АРЦИС» и городского управления образования.
Ну АРЦИС-то понятно, а сотрудникам управления образования заняться больше нечем было?

penzainform.ru писал(a):

В итоге 67% респондентов (23 126 человек) согласились на пополнение в стенах школы лицевого счета карт с взиманием процентов, 33% (11 303 человека) - отказались.
Э-э-э... Кхм... Так ведь и до исключения буртасцев из числа Homo sapiens недалеко (по данным объективного контроля).

Гость|27.12.2017 17:41|

Карта Билайн, открытие бесплатно, ведение бесплатно, смс бесплатно, пополнение бесплатно, начисление % от 4.5 до 7, начисление кешбека от 1 до 5%.

Юрий Анфалов-писмоплёт!

Юрий ВЫ очень корыстный человек-это и козе понятно.

Гость|27.12.2017 17:41|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
кто же в здравом уме может согласиться себе хомут на шею в виде процентов платить?
Что вы называете хомутом? Если пополнять карту питания 1 раз в месяц, получается 120 руб. в год. Вот так "хомут"...
Учебный год 9 месяцев, поэтому сумма комиссии и того меньше. А если класть по 50 рублей каждый день, то конечно, накладно получится.

Гость|27.12.2017 17:44|

да ладно ??? а кто оповещал об опросе ? и как определяли кто голосует- мать,отец, законный представитель? или сотрудник МУП АРЦИС ?

ненасытные тварюги!!!!!! Очень бы хотелось, что отобранные у детей деньги пошли им на лечение

Гость|27.12.2017 17:50|

Какой кешбек у этого жмотного АРЦИСа?

Гость|27.12.2017 17:51|

Наташа приказала,так что тусуйтесь.

Гость|27.12.2017 17:52|

Гость писал(a):

да ладно ??? а кто оповещал об опросе ? и как определяли кто голосует- мать,отец, законный представитель? или сотрудник МУП АРЦИС ?

ненасытные тварюги!!!!!! Очень бы хотелось, что отобранные у детей деньги пошли им на лечение

Анкеты выдавались каждому родителю. В школу надо ходить иногда, интересоваться делами своего дитятка. А вам проще на форумах сидеть, чушь писать.

Гость|27.12.2017 17:53|

ПРОКУРАТУРА, ПОЧЕМУ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ В ОПЛАТУ КАРТЫ ДРУГИХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ?

Гость|27.12.2017 17:54|

Гость писал(a):

Карта Билайн, открытие бесплатно, ведение бесплатно, смс бесплатно, пополнение бесплатно, начисление % от 4.5 до 7, начисление кешбека от 1 до 5%.
Гость писал(a):
Карта Билайн, открытие бесплатно, ведение бесплатно, смс бесплатно, пополнение бесплатно, начисление % от 4.5 до 7, начисление кешбека от 1 до 5%.
БЛА-БЛА-БЛА

Держателем такой карточки может стать любой абонент Билайн. При получении счет должен быть пополнен как минимум на 3000 рублей

Пополнение счета может быть произведено несколькими способами:

Наличными в офисе Билайн – без комиссии.

Через банкоматы любых банков – комиссия зависит от банка.

Переводом в кассах банков – комиссия также зависит от места оплаты.

Читайте БУРАТИНО - "дураков нет"

Гость|27.12.2017 18:06|

Гость писал(a):

Читайте БУРАТИНО - "дураков нет"
И что тебе МАЛЬВИНО мешает положить 150 000 сразу при оформлении без комиссии и получить кешбека с этой суммы до 7 500 и ещё проценты?

За год по такой схеме получаю до 10 000 со сберика, а так как за золотую карту ничего не отдаю ( попал под раздачу ) то теперь с билайна буду получать в год примерно 25 000.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛ?

Гость|27.12.2017 18:07|

если большинство проголосовало за комиссию, то вопрос: зачем вообще хай этот весь поднимали? У нас в классе все отказались от комиссии, у всех есть Сбербанк-онлайн, где не выходя из дома можно заплатить. А кто ж теперь проверит это все голосование? А итоги сами знаете, как можно озвучить.

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Имя: Гость
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