В Октябрьском районе Пензы мировые судьи по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрели материалы административных дел в отношении двух местных перевозчиков, нарушивших лицензионные условия. В их транспортных средствах – микроавтобусах Citroen, следовавших по регулярным маршрутам № 25 и 33, - ехали лишние пассажиры.
Проверка показала, что 6 сентября в 7:45 в автобусе № 25 находились 26 человек вместо разрешенных 24, а 10 августа в 7:20 в автобусе № 33 - 27 пассажиров вместо 22.
При этом оба перевозчика ранее уже привлекались к ответственности за превышение норм пассажировместимости.
Нарушители полностью признали вину, что судьи учли в качестве смягчающего обстоятельства. В результате обоим перевозчикам было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.
Вы это серьезно пишите что ли .27 И 26 а 40 не хотите.Залезте В ЛЮБУЮ МАРШРУТКУ идущую скажем из Военного городка через Лесной. Там на головах друг на друге сидят 10 км до Пензы.То же по утрам из Заречного в Пензу -на подножках висят в ваших ситроенах ,сами себя за уши поддерживая по тому что ухватится не за что. НАРУШАЮТ ВСЕ !На не центральных улицах.ВСЕ Карлуша!