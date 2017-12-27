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Общество | В Пензе два перевозчика заплатят по 20 000 рублей за лишних пассажиров

27.12.2017|15:00
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В Октябрьском районе Пензы мировые судьи по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрели материалы административных дел в отношении двух местных перевозчиков, нарушивших лицензионные условия. В их транспортных средствах – микроавтобусах Citroen, следовавших по регулярным маршрутам № 25 и 33, - ехали лишние пассажиры.

Проверка показала, что 6 сентября в 7:45 в автобусе № 25 находились 26 человек вместо разрешенных 24, а 10 августа в 7:20 в автобусе № 33 - 27 пассажиров вместо 22.

При этом оба перевозчика ранее уже привлекались к ответственности за превышение норм пассажировместимости.

Нарушители полностью признали вину, что судьи учли в качестве смягчающего обстоятельства. В результате обоим перевозчикам было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

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Гость|27.12.2017 15:23|

Вы это серьезно пишите что ли .27 И 26 а 40 не хотите.Залезте В ЛЮБУЮ МАРШРУТКУ идущую скажем из Военного городка через Лесной. Там на головах друг на друге сидят 10 км до Пензы.То же по утрам из Заречного в Пензу -на подножках висят в ваших ситроенах ,сами себя за уши поддерживая по тому что ухватится не за что. НАРУШАЮТ ВСЕ !На не центральных улицах.ВСЕ Карлуша!

Гость|27.12.2017 15:36|

ЕСТЬ ТЕНДЕНЦИЯ НА ВЫТЕСНЕНИЕ МАРШРУТОК.ГОРОД ЗАКУПИТ АВТОБУСЫ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ И ВЕСЬ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПОЙДЁТ В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ.

Гость|27.12.2017 16:08|

На ремонты и кондукторам с водилами пойдет.

Гость|27.12.2017 16:09|

Хорошенький ручеек в бюжет.

Гость|27.12.2017 16:50|

12 маршрут утром проверьте. Там реально больше 30 человек бывает едут.

Гость|27.12.2017 17:06|

Я люблю в переполненых ездить хорошо девок щупать.

Гость|27.12.2017 17:17|

Ну вот и щууупачь объявился.

Имя: Гость
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