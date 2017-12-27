27.12.2017 | 15:00

В Октябрьском районе Пензы мировые судьи по заявлению территориального органа Ространснадзора рассмотрели материалы административных дел в отношении двух местных перевозчиков, нарушивших лицензионные условия. В их транспортных средствах – микроавтобусах Citroen, следовавших по регулярным маршрутам № 25 и 33, - ехали лишние пассажиры.

Проверка показала, что 6 сентября в 7:45 в автобусе № 25 находились 26 человек вместо разрешенных 24, а 10 августа в 7:20 в автобусе № 33 - 27 пассажиров вместо 22.

При этом оба перевозчика ранее уже привлекались к ответственности за превышение норм пассажировместимости.

Нарушители полностью признали вину, что судьи учли в качестве смягчающего обстоятельства. В результате обоим перевозчикам было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.