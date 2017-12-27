27.12.2017 | 18:31

В новый год - с прибавкой к пособию по старости. С 1 января на 3,7% будет увеличена страховая пенсия для неработающих граждан. Планируется, что в 2018 году ее средний размер составит 13 000 рублей. Также на рост доходов могут рассчитывать и другие категории граждан, правда, только с апреля.

«Размер социальной пенсии должен вырасти до 9 200 рублей, пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы - до 12 500 рублей», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Определенные новшества ждут и работающих пенсионеров. Для них изменится порядок выплаты ежемесячных пособий.

«После прекращения пенсионером трудовой деятельности устанавливают полный размер пенсии с учетом все пропущенных индексаций, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер прекратил работу», - пояснил Михаил Буданов.

Что же касается получения пенсий в новогодние праздники, то с этим, как отметил управляющий региональным отделением ПФР, не должно возникнуть никаких проблем. В банки, чьими картами пользуются пензенцы, перечислят средства 28 декабря уходящего года, и уже в соответствии с графиком работы финансовых учреждений можно будет снять деньги. А тех, кто получает их на почте, ждут 4 и 5 января. В эти же два дня будут выдавать пособия за 5, 6, 7 и 8 число.