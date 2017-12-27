Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 дек 2017|05:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.23  |  $  57.45
 

Общество | В 2018 году денежные выплаты пенсионерам увеличатся на 3,7%

27.12.2017|18:31
Печать

В новый год - с прибавкой к пособию по старости. С 1 января на 3,7% будет увеличена страховая пенсия для неработающих граждан. Планируется, что в 2018 году ее средний размер составит 13 000 рублей. Также на рост доходов могут рассчитывать и другие категории граждан, правда, только с апреля.

«Размер социальной пенсии должен вырасти до 9 200 рублей, пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы - до 12 500 рублей», - уточнил управляющий отделением ПФР по Пензенской области Михаил Буданов.

Определенные новшества ждут и работающих пенсионеров. Для них изменится порядок выплаты ежемесячных пособий.

«После прекращения пенсионером трудовой деятельности устанавливают полный размер пенсии с учетом все пропущенных индексаций, начиная с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер прекратил работу», - пояснил Михаил Буданов.

Что же касается получения пенсий в новогодние праздники, то с этим, как отметил управляющий региональным отделением ПФР, не должно возникнуть никаких проблем. В банки, чьими картами пользуются пензенцы, перечислят средства 28 декабря уходящего года, и уже в соответствии с графиком работы финансовых учреждений можно будет снять деньги. А тех, кто получает их на почте, ждут 4 и 5 января. В эти же два дня будут выдавать пособия за 5, 6, 7 и 8 число.

0
0
0
0
 
Гость|27.12.2017 20:11|

Одной рукой нищенские подачки дают другой рукой отнимают последнее .

Гость|27.12.2017 20:35|

Скоро можно будет пенсионеру смотаться на Канары! Дождались!

Гость|27.12.2017 20:57|

На рыбалке рыбу тоже прикармливают,после чего вычищают с потрохами

Гость|27.12.2017 21:48|

офигеть прибавочка ...........а цены .........и такая наглая ложь --предыдущую индексацию отняли .это они себе могут в 2 раза каждый год прибавлять . нелюди ............

Гость|27.12.2017 23:19|

Гость писал(a):

нелюди ............
Как раз наоборот - люди. Только люди занимаются самоедством.

Гость|28.12.2017 00:00|

Заслуженный инженер на пенсии получает как ребёнок-инвалид... "Социализм" во всей красе.

Гость|28.12.2017 00:50|

Гость писал(a):

На рыбалке рыбу тоже прикармливают,после чего вычищают с потрохами
Белозерцев при галстуке поймал уникальную рыбу, не прикармливая, на халяву. Ей он кленовый сироп закусывать будет?

Гость|28.12.2017 01:18|

Не верьте тем, кто говорит что бросить курить за одну ночь невозможно. Есть особенная и реально работающая методика которая избавит вас от этой пагубной привычки за несколько дней, вот она http://krati.co/bezcigaret Сам очень долго не мог бросить, а на этот раз действительно вышло.

Гость|28.12.2017 04:41|

при оформлении пенсии средний берется до 2001года это когда было самое смутное время и зарплаты никакой зарплату выдавали натурпродуктами так гдеже ваша пресловутая демократия и любые пять лет стажа или последние два года другое дело сапоги опричники государя нашего у них все четко в отличии от пенсионного фонда им пенсии идут из кармана государя поэтому они такие холеные к пахоте не привыкшие и прибавка с января у них будет больше чем у гражданских и это нигде не офишируется они уже лезгинку сплясали по этому поводу и солидарно строем пойдут голосовать за нашего государя

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!