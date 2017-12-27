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Общество | Сотрудники МЧС торжественно отпраздновали день спасателя

27.12.2017|18:41
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Сотрудники главного управления МЧС России отметили свой профессиональный праздник. Только в 2017 году эти люди спасли 385 человек.

«Конечно, хотелось бы пожелать коллегам в первую очередь здоровья; здоровья их семьям; чтобы то количество пожарных и спасателей, которое заступает на дежурства, равнялось тому количеству, которое возвращается домой к своим семьям», - поздравил коллег начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 2 города Пензы Сергей Борисов исполняет свои профессиональные обязанности уже около 30 лет. В этом году он был удостоен медали «За отвагу на пожаре».

«Выяснилось, что горит квартира. Мы приступили к эвакуации людей, включились в аппараты и по ходу разведки вынесли еще одного человека», - рассказал Сергей Борисов.

В день спасателя особо отличившиеся сотрудники регионального управления МЧС стали обладателями различных наград и благодарственных писем.

К торжественному событию приурочили и чествование победителей конкурса «Созвездие мужества». Среди его лауреатов оказался и коллектив 11 канала, удостоенный диплома в номинации «Лучший телевизионный проект».

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