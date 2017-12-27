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Общество | Пензячке вернут деньги за поврежденный при упаковке телевизор

27.12.2017|09:52
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Октябрьский районный суд Пензы встал на сторону потребителя, просившего вернуть деньги за телевизор, который оказался поврежденным из-за неправильной упаковки.

В марте пензячка купила в магазине бытовой техники и электроники телевизор LG 65UH671V Smart LED tv за 120 891 рубль. Работники сняли его с витрины и упаковали.

Уже дома при подключении женщина обнаружила на дисплее вертикальные полосы. Она сразу же сообщила об этом в магазин, а позже эксперт подтвердил повреждение матрицы дисплея.

При этом изначально телевизор не имел внешних дефектов, но, поскольку был неаккуратно упакован и комплектующие болтались по коробке, повреждения могли появиться при транспортировке.

Горожанка вернула товар и попросила заменить его, но ее требования никто не выполнил. Кроме того, в магазине женщина приобрела дополнительную гарантию на телевизор на сумму 2 500 рублей, которая после возврата техники оказалась ей не нужна.

В суде представитель ответчика пояснил, что покупательница видела телевизор в рабочем состоянии и присутствовала при его упаковке, не высказав никаких претензий. Проведенная магазином экспертиза установила, что дефект возник после передачи товара.

Женщина в свою очередь заявила, что не присутствовала при упаковке покупки и расписалась в гарантийном талоне уже после того, как телевизор был уложен, а при вскрытии коробки обнаружились незакрепленные аксессуары.

«Поскольку истец обратилась к продавцу до истечения 12 дней со дня приобретения товара с требованием замены некачественного товара, именно на ответчике лежит обязанность доказать, что недостатки в товаре возникли после передачи его потребителю и по его вине», - сообщили в Октябрьском районном суде.

Поскольку данный факт доказан так и не был, служители Фемиды признали за женщиной право на отказ от исполнения договора купли-продажи телевизора и возврат уплаченной за него суммы (120 891 рубль).

«Также суд взыскал с ответчика стоимость затрат на покупку сертификата в размере 2 500 рублей, поскольку его приобретение было вызвано покупкой основного товара и в его отсутствие истец не имеет материальной заинтересованности в его приобретении», - пояснили в суде.

Помимо этого, продавца обязали выплатить потребителю неустойку за неисполнение требований покупателя в добровольном порядке на общую сумму 119 682 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей. В довесок ему назначили 122 536 рублей штрафа.

Общая сумма взыскания составила 367 609 рублей.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая Пензенским областным судом была оставлена без удовлетворения.

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Гость|27.12.2017 10:46|

красиво. так и надо их нагибать

Гость|27.12.2017 11:15|

Гость писал(a):

красиво. так и надо их нагибать

Может бабе не понравился телек она его поцарапала. Кто докажет что при вскрытии упаковки покупательница не поцарапала товар.

Гость|27.12.2017 11:20|

странно, что неустойку не порезали( почти как стоимость телевизора)

Гость|27.12.2017 11:20|

Молодец покупательница, так их и надо. В Америке они бы ей ещё и подарили этот телевизор, дешевле бы вышло, чем судиться.

Гость|27.12.2017 11:24|

Гость писал(a):

Может бабе не понравился телек она его поцарапала
продавец ?

Гость|27.12.2017 11:25|

Гость писал(a):

В Америке они бы ей ещё и подарили этот телевизор, дешевле бы вышло, чем судиться.
Ты был в Америке? Ну так и не гунди! Я был, торгаши так же быстрей удавятся. Единственно, что там чуть полегче отстоять свои права в суде, да и суммы можно загибат повыше.

Гость|27.12.2017 11:28|

Что-то здесь не чисто.Свои в судействе.

Гость|27.12.2017 11:38|

Гость писал(a):

Свои в судействе.
Полюбому

Гость|27.12.2017 11:39|

Гость писал(a):

Свои в судействе.
А неустоечку поделили поди, или целиком судье отписали

Гость|27.12.2017 11:48|

а че за магазин, где дело было ? че не пишем ?

Гость|27.12.2017 11:53|

Зашла на сайт от нечего делать- отгул... Господи, сколько бездельников,которые пишут дебильные комменты...

Гость|27.12.2017 11:55|

в каком магазине то

Гость|27.12.2017 12:06|

Торгаши те еще твари

Гость|27.12.2017 12:16|

Гость писал(a):

Ты был в Америке? Ну так и не гунди! Я был, торгаши так же быстрей удавятся. Единственно, что там чуть полегче отстоять свои права в суде, да и суммы можно загибат повыше.
а ты был в пазелках? вот там действительно легче отстоять свои права,сам не гунди,дальше толчка никуда не выходил небось УПЫРЬ.

Гость|27.12.2017 12:38|

Гость писал(a):

Ты был в Америке? Ну так и не гунди! Я был,
Не ври, не был.

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Имя: Гость
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