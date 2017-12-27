27.12.2017 | 09:52

Октябрьский районный суд Пензы встал на сторону потребителя, просившего вернуть деньги за телевизор, который оказался поврежденным из-за неправильной упаковки.

В марте пензячка купила в магазине бытовой техники и электроники телевизор LG 65UH671V Smart LED tv за 120 891 рубль. Работники сняли его с витрины и упаковали.

Уже дома при подключении женщина обнаружила на дисплее вертикальные полосы. Она сразу же сообщила об этом в магазин, а позже эксперт подтвердил повреждение матрицы дисплея.

При этом изначально телевизор не имел внешних дефектов, но, поскольку был неаккуратно упакован и комплектующие болтались по коробке, повреждения могли появиться при транспортировке.

Горожанка вернула товар и попросила заменить его, но ее требования никто не выполнил. Кроме того, в магазине женщина приобрела дополнительную гарантию на телевизор на сумму 2 500 рублей, которая после возврата техники оказалась ей не нужна.

В суде представитель ответчика пояснил, что покупательница видела телевизор в рабочем состоянии и присутствовала при его упаковке, не высказав никаких претензий. Проведенная магазином экспертиза установила, что дефект возник после передачи товара.

Женщина в свою очередь заявила, что не присутствовала при упаковке покупки и расписалась в гарантийном талоне уже после того, как телевизор был уложен, а при вскрытии коробки обнаружились незакрепленные аксессуары.

«Поскольку истец обратилась к продавцу до истечения 12 дней со дня приобретения товара с требованием замены некачественного товара, именно на ответчике лежит обязанность доказать, что недостатки в товаре возникли после передачи его потребителю и по его вине», - сообщили в Октябрьском районном суде.

Поскольку данный факт доказан так и не был, служители Фемиды признали за женщиной право на отказ от исполнения договора купли-продажи телевизора и возврат уплаченной за него суммы (120 891 рубль).

«Также суд взыскал с ответчика стоимость затрат на покупку сертификата в размере 2 500 рублей, поскольку его приобретение было вызвано покупкой основного товара и в его отсутствие истец не имеет материальной заинтересованности в его приобретении», - пояснили в суде.

Помимо этого, продавца обязали выплатить потребителю неустойку за неисполнение требований покупателя в добровольном порядке на общую сумму 119 682 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей. В довесок ему назначили 122 536 рублей штрафа.

Общая сумма взыскания составила 367 609 рублей.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая Пензенским областным судом была оставлена без удовлетворения.