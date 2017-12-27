27.12.2017 | 10:42

Более двух тысяч новогодних деревьев, выращенных в Пензенской области, выделили лесничества и региональный минлесхоз социальным учреждениям.

Молодые сосны были доставлены в интернаты, детдома, дома инвалидов и престарелых. Также они появились в стационарах больниц, детских садах и школах.

«Праздничное настроение, связанное с пушистой елочкой, станет отличным подарком», - прокомментировал благотворительную акцию министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«За незаконно срубленные новогодние деревья предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Вторая наступает, если сумма ущерба составляет более 5 000 рублей. В случае обнаружения фактов незаконной заготовки хвойного молодняка граждане могут позвонить по телефону горячей линии министерства 8-800-100-94-00 или 8 (8412) 628-450», - напоминает пресс-служба минлесхоза.