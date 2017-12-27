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Общество | Минлесхоз подарил школам, больницам и соцучреждениям более 2 000 елок

27.12.2017|10:42
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Более двух тысяч новогодних деревьев, выращенных в Пензенской области, выделили лесничества и региональный минлесхоз социальным учреждениям.

Молодые сосны были доставлены в интернаты, детдома, дома инвалидов и престарелых. Также они появились в стационарах больниц, детских садах и школах.

«Праздничное настроение, связанное с пушистой елочкой, станет отличным подарком», - прокомментировал благотворительную акцию министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

«За незаконно срубленные новогодние деревья предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Вторая наступает, если сумма ущерба составляет более 5 000 рублей. В случае обнаружения фактов незаконной заготовки хвойного молодняка граждане могут позвонить по телефону горячей линии министерства 8-800-100-94-00 или 8 (8412) 628-450», - напоминает пресс-служба минлесхоза.

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Гость|27.12.2017 10:59|

Молодцы,детям радость доставили.И вообще Москвин очень грамотный руководитель и очень душевный человек.Побольше бы таких министров в аппарат Губернатора.

Гость|27.12.2017 11:00|

Погубили 2000 деревьев! Молодцы!

Гость|27.12.2017 11:02|

Молодцы,детям радость доставили.И вообще Москвин очень грамотный руководитель и очень душевный человек.Побольше бы таких министров в аппарат Губернатора.

Ваши подчиненные.

Гость|27.12.2017 11:06|

Верещат о загрязненном воздухе, а сами деревья массово вырубают - упыри.

Гость|27.12.2017 11:07|

Эх,люди,совсем в доброту перестали верить,это не подчиненнные написали ,а я простой пенсионер.И не надо всех под одну гребенку чесать.Люди хорошие есть у нас и их больше,чем ворюг.А 2000 елочек то это из специального питомника взяли

Гость|27.12.2017 11:09|

Гость писал(a):

Верещат о загрязненном воздухе, а сами деревья массово вырубают - упыри.
Глупенький, эти деревца вскоре погибли бы - их сажают очень плотно, большими им не вырасти.

Гость|27.12.2017 11:11|

Гость писал(a):

Молодцы,детям радость доставили.И вообще Москвин очень грамотный руководитель и очень душевный человек.Побольше бы таких министров в аппарат Губернатора.
....смотри не описайся от умиления

Гость|27.12.2017 11:21|

Детсады за свой счет покупали елки!!! Не надо ляля.

Гость|27.12.2017 13:15|

а вот в дом ветеранов на улице собинова привезли 8 елок.Спасибо за заботу

Гость|27.12.2017 13:17|

Ты смотри не описайся сам,привыкли писать и видеть один негатив во всем.А сами поди палец о палец не стукнули.Сделай сам что нибудь доброе и не писайся.

Гость|27.12.2017 13:39|

Детсады за свой счет покупали елки!!! Не надо ляля.

Как же так ? Говорят одно на деле другое . Прокуроры разберутся что и зачем ,

Гость|27.12.2017 13:42|

Глупенький, эти деревца вскоре погибли бы - их сажают очень плотно, большими им не вырасти.

Место нахождение этого надуманного питомника . Документы подтверждающие вырубку этих ЧАСТО ЗАСАЖЕННЫХ ёлочек .

Гость|27.12.2017 15:07|

Гость писал(a):

Глупенький, эти деревца вскоре погибли бы - их сажают очень плотно, большими им не вырасти.
Кто же их так сажает??? Ужель министр образования?

Гость|27.12.2017 15:08|

8 февраля 2017 года в полицию Лунинского района поступило сообщение от представителей министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области по факту незаконной разработки карьера вблизи села Большой Вьяс.

Данный факт был выявлен сотрудниками указанного ведомства в ходе рейдового осмотра-обследования, который проводился на основании письма главы администрации Лунинского района. При осмотре было установлено, что разработка произведена недавно, дороги хорошо спланированы и укатаны.

В ходе проверки собственник земельного участка, на котором производилась разработка карьера, предъявила сотрудникам полиции документ за подписью руководителя министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, разрешающий добычу песка для собственных нужд.

В настоящее время устанавливается законность происхождения данного документа. Проверка продолжается"

 

Гость|27.12.2017 15:13|

Гость писал(a):

Кто же их так сажает?
В питомниках всегда так сажают, дурачок ты мой.

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Имя: Гость
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