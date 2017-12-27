27.12.2017 | 09:12

Во вторник, 26 декабря, состоялась встреча главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и его заместителя Юрия Ильина с новым техническим директором ПАО «Т Плюс» Борисом Архиповым.

Стороны обсудили дальнейшую деятельность ресурсоснабжающей компании, которая с 1 декабря 2017 года признана единой теплоснабжающей организацией в городе.

Борис Архипов сообщил о кадровых перестановках в организации, представив нового главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Вадина и технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева.

Также он рассказал о планах по приведению сетевого комплекса областного центра к стандартам, которые достигнуты в других городах, где есть филиалы компании.

Виктор Кувайцев обратил внимание московского гостя на необходимость привлечения дополнительных бригад и спецтехники для обслуживания инженерных сетей и оперативного проведения аварийных работ. Как было отмечено в беседе, на капремонт тепломагистралей в Пензе ПАО «Т Плюс» надо заложить не менее 300 млн рублей.

«Руководство ресурсоснабжающей организации высказало готовность для конструктивного сотрудничества с муниципалитетом в интересах жителей областного центра», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.