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Общество | Мэр Пензы и технический директор «Т Плюс» договорились о сотрудничестве

27.12.2017|09:12
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Во вторник, 26 декабря, состоялась встреча главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и его заместителя Юрия Ильина с новым техническим директором ПАО «Т Плюс» Борисом Архиповым.

Стороны обсудили дальнейшую деятельность ресурсоснабжающей компании, которая с 1 декабря 2017 года признана единой теплоснабжающей организацией в городе.

Борис Архипов сообщил о кадровых перестановках в организации, представив нового главного инженера Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрея Вадина и технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева.

Также он рассказал о планах по приведению сетевого комплекса областного центра к стандартам, которые достигнуты в других городах, где есть филиалы компании.

Виктор Кувайцев обратил внимание московского гостя на необходимость привлечения дополнительных бригад и спецтехники для обслуживания инженерных сетей и оперативного проведения аварийных работ. Как было отмечено в беседе, на капремонт тепломагистралей в Пензе ПАО «Т Плюс» надо заложить не менее 300 млн рублей.

«Руководство ресурсоснабжающей организации высказало готовность для конструктивного сотрудничества с муниципалитетом в интересах жителей областного центра», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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Гость|27.12.2017 09:29|

Теперь заживем

Гость|27.12.2017 10:08|

И путёвку на Бали Ильину.

Гость|27.12.2017 10:18|

Короче из города можно уезжать, тепла не будет...

Гость|27.12.2017 10:28|

на ул. Ладожская около маг. "Гранат" с утра и до 18.00 почти каждый день горячую воду отключают

Гость|27.12.2017 10:46|

penzainform.ru писал(a):

технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева.
Это не тот кто строил?

Гость|27.12.2017 10:53|

Стуканули видать на мордву в "московскую голову" вот и примчались, давно пора было их сдать.

Гость|27.12.2017 11:28|

penzainform.ru писал(a):

готовность для конструктивного сотрудничества с муниципалитетом в интересах жителей областного центра»
Чувство финансовой наживы творит чудеса

Гость|27.12.2017 11:42|

Журавлев ничего не построил,а только все разрушил.Никчемный человек.

Гость|27.12.2017 11:44|

Гость писал(a):

Это не тот кто строил?
Это другой, ещё "чище", который директор хлебзавода №2 и 4 был и тепличный.

Теперь пипец полный придет.

Гость|27.12.2017 11:47|

Гость писал(a):

технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева.
Это который Семенович.

Непотопляемый какой то.

Гость|27.12.2017 12:01|

комменты-то зачищают...

Гость|27.12.2017 12:39|

Гость писал(a):

омменты-то зачищают...
ничёсе, как ты догадался? сам или подсказали?

Гость|27.12.2017 12:45|

ну все! - тепла до весны не будет.

Гость|27.12.2017 12:54|

penzainform.ru писал(a):

надо заложить не менее 300 млн рублей.
Ага - сначала получить сверхприбыли с горожан (т.к. в модернизацию никто не вкладывается, следовательно затраты минимальны), а потом еще и 300 лямов бюджетных денег поиметь... красота. А вы все на выборы.

Гость|27.12.2017 13:14|

Журавель этот жулик!

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Имя: Гость
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