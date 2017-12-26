26.12.2017 | 09:44

В Пензенской области за 11 месяцев текущего года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Эти цифры прозвучали на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 25 декабря.

Обсуждая тему здравоохранения, губернатор Иван Белозерцев отметил, что сегодня доступность и качество медицинской помощи волнует пензенцев больше всех остальных сфер, даже жилищно-коммунальной.

«Необходимо возвращать доверие людей к системе здравоохранения региона», - считает губернатор. В качестве примера надлежащего отношения персонала к пациентам он привел врачебную амбулаторию в селе Никольском Кузнецкого района, которая открылась 21 декабря.

«Люди, которые пришли на мероприятие, с благодарностью отзывались о медработниках, говорили об их отзывчивости и профессионализме», - прокомментировал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор назвал ряд приоритетов на 2018 год. Это ремонт лечебных учреждений и модернизация их материально-технической базы, реализация проекта «Бережливая поликлиника», повышение уровня квалификации медицинских специалистов.