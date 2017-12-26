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Общество | В правительстве области обсудили тему регионального здравоохранения

26.12.2017|09:44
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В Пензенской области за 11 месяцев текущего года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Эти цифры прозвучали на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона в понедельник, 25 декабря.

Обсуждая тему здравоохранения, губернатор Иван Белозерцев отметил, что сегодня доступность и качество медицинской помощи волнует пензенцев больше всех остальных сфер, даже жилищно-коммунальной.

«Необходимо возвращать доверие людей к системе здравоохранения региона», - считает губернатор. В качестве примера надлежащего отношения персонала к пациентам он привел врачебную амбулаторию в селе Никольском Кузнецкого района, которая открылась 21 декабря.

«Люди, которые пришли на мероприятие, с благодарностью отзывались о медработниках, говорили об их отзывчивости и профессионализме», - прокомментировал Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор назвал ряд приоритетов на 2018 год. Это ремонт лечебных учреждений и модернизация их материально-технической базы, реализация проекта «Бережливая поликлиника», повышение уровня квалификации медицинских специалистов.

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Гость|26.12.2017 09:53|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за 11 месяцев текущего года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го.
Обязали в периферийных районах вывозить умирающих и регистрировать смерти в соседних областях?

Гость|26.12.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за 11 месяцев текущего года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го.
А в процентном соотношении к общей численности населения?

Гость|26.12.2017 09:57|

Разрешите людям посещать больных в Кардиоцентре, а особенно дайте возможность проститься родственниками с умирающими в реанимации после"успешно" проведенных операций. А то знают, что человек отсилу проживет дней 7. а не к нему не пускают. Жестоко по отношению к родственникам

Гость|26.12.2017 10:02|

Медицина в области в полной #опе. Её попросту нет. Пропишут диклофенак от всех болезней и свободен.

Гость|26.12.2017 10:11|

Гость писал(a):

Медицина в области в полной #опе. Её попросту нет. Пропишут диклофенак от всех болезней и свободен.
А что тебе еще надо,пропиши себе сам.В аптеках все есть.

Гость|26.12.2017 10:13|

Гость писал(a):

Разрешите людям посещать больных в Кардиоцентре, а особенно дайте возможность проститься родственниками с умирающими в реанимации после"успешно" проведенных операций. А то знают, что человек отсилу проживет дней 7. а не к нему не пускают. Жестоко по отношению к родственникам
И ведите себя, врачи, по человечески. Умер в кардиоцентре человек, выйдите врачи к родственникам, получающим вещи умершего, объясните , что произошло, поговорите с ними. А то Вы "в тину и на дно". И как будто бы и не было у вас этого пациента.

Гость|26.12.2017 10:16|

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области за 11 месяцев текущего года умерло на 514 человек меньше, чем за аналогичный период 2016-го.
еще не конец года. разложите по причинам

Гость|26.12.2017 10:24|

penzainform.ru писал(a):

«Люди, которые пришли на мероприятие, с благодарностью отзывались о медработниках, говорили об их отзывчивости и профессионализме», - прокомментировал Иван Белозерцев.
Ежедневную работу нужно вести, а не мероприятия. Медработникам нужно уделять побольше заботы людям, а руководству области перестать по-дурацки "оптимизировать" здравоохранение.

Гость|26.12.2017 10:28|

Бережливая поликлиника - Нищие врачи!

Гость|26.12.2017 10:29|

Гость писал(a):

Медицина в области в полной #опе. Её попросту нет. Пропишут диклофенак от всех болезней и свободен.

Диагнос как под копирку, рак. и всех гонят в онкоцентр, а от туда возвратится живым нет ни какой гарантии. Какая то пошла тенденция напугать человека, говорить с верхней позиции, без уважения. типа вы пришли к нам и как бы обязаны все принимать на веру. Да, в кабинетах стало встречаться такое явление как икона на столе врача. это просто жесть. Мурыжили меня две недели, дождались что я их послал и пригрозил написать отказ. Плюнул на все их звания и заслуги. пошел в ветаптеку купил нужный препарат благо отец ветврач и избавился от болячки. именно исцелился. а не как в больнице вас готовы принять и лечить до самой смерти. но не вылечить.

Гость|26.12.2017 10:32|

Гость писал(a):

Бережливая поликлиника - Нищие врачи!

Да ладно нищие. Это оклады вроде не большие, у них полковничьи звания, за это у них доплата, а какая зарплата у полковника?

Гость|26.12.2017 10:37|

Гость писал(a):

оклады вроде не большие, у них полковничьи звания, за это у них доплата, а какая зарплата у полковника?
Дурак штоле? Не путай главврачей и бухгалтеров-экономистов поликлиник, имеющих к медицине опосредованное отношение, но вместе с тем, являющихся "достойными" родственниками министерских крыс.

Гость|26.12.2017 11:08|

видел недавно расчетку одного врача высшей категории ,стаж работы 27 лет, записей на целый лист- стало стыдно за болтовню правительства. оклад=6500, доплаты за совмещение, стаж. премия. ночные и т.д*копейки)* в итоге еле набралось 20 тыс . руб. Вот и вся реформа здравоохранения.

Гость|26.12.2017 11:16|

Медицина последняя надежда на выздоровление, а она оказывается гаснущей свечей.

Гость|26.12.2017 11:56|

Бесплатной качественной медицины в Пензе НЕТ!!!

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Имя: Гость
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