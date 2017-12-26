26.12.2017 | 10:51

В течение 51-й недели текущего года (с 18 по 24 декабря) в Пензенской области зарегистрировали 2 561 случай респираторно-вирусной инфекции. Треть заболевших – дети до 14 лет.

Показатель заболеваемости – 188,2 на 100 тысяч населения. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, это ниже эпидпорога на 41,5%.

В Пензе в течение недели диагноз «респираторная вирусная инфекция» поставили 1 348 раз, это 258,6 на 100 тысяч населения.

«Заболеваемость населения гриппом не регистрируется», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.