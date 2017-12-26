26.12.2017 | 16:49

Еще один дом с историческим прошлым исчезает с карты города. Здание с адресом ул. Каракозова, 16, было признано аварийным и расселено. Теперь его разбирают, невзирая на то, что со зданием был связан человек, сыгравший роль в большой политике России. В этом доме свои детство и юность провел Александр Иванович Гладков - герой Севастопольского восстания 1905 года, машинист крейсера «Очаков».

Улица Каракозова прежде называлась Острожный порядок. Здание было одноэтажным кирпичным; предположительно, строилось во второй половине XIX века. Второй этаж нарастили гораздо позже.

Семья Гладковых жила в одной из комнат. Александр, когда вырос, работал в депо, потом был призван на службу в Черноморский флот, оказался в числе организаторов мятежа на «Очакове», впоследствии расстрелян.

Мемориальная доска была установлена на здании в 1986 году, однако здание не внесли в списки объектов исторического и культурного наследия.

На ветхость его бывшие жильцы жаловались неоднократно.

«Козырек периодически подправляем. Попросим кого-нибудь за бутылку, нам пару гвоздиков прибьют. Прислониться нельзя - того и гляди рухнет», - рассказывала одна из местных жительниц.

«В 13-й квартире лежат документы, что этот дом признан аварийным», - подтверждала слова соседки пенсионерка.

Люди своего добились - они переехали в новостройку.

Теперь же историческое прошлое разбирается по кирпичику. Зачем разбили мемориальную табличку, теперь не выяснить. Может быть, это произошло случайно. Но вопрос, почему никто из следящих за сохранением исторического наследия города не позаботился о сохранении мраморной плиты, остается открытым.