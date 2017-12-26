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Общество | В Пензе разбирают дом, где жил участник исторического мятежа

26.12.2017|16:49
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Еще один дом с историческим прошлым исчезает с карты города. Здание с адресом ул. Каракозова, 16, было признано аварийным и расселено. Теперь его разбирают, невзирая на то, что со зданием был связан человек, сыгравший роль в большой политике России. В этом доме свои детство и юность провел Александр Иванович Гладков - герой Севастопольского восстания 1905 года, машинист крейсера «Очаков».

Улица Каракозова прежде называлась Острожный порядок. Здание было одноэтажным кирпичным; предположительно, строилось во второй половине XIX века. Второй этаж нарастили гораздо позже.

Семья Гладковых жила в одной из комнат. Александр, когда вырос, работал в депо, потом был призван на службу в Черноморский флот, оказался в числе организаторов мятежа на «Очакове», впоследствии расстрелян.

Мемориальная доска была установлена на здании в 1986 году, однако здание не внесли в списки объектов исторического и культурного наследия.

На ветхость его бывшие жильцы жаловались неоднократно.

«Козырек периодически подправляем. Попросим кого-нибудь за бутылку, нам пару гвоздиков прибьют. Прислониться нельзя - того и гляди рухнет», - рассказывала одна из местных жительниц.

«В 13-й квартире лежат документы, что этот дом признан аварийным», - подтверждала слова соседки пенсионерка.

Люди своего добились - они переехали в новостройку.

Теперь же историческое прошлое разбирается по кирпичику. Зачем разбили мемориальную табличку, теперь не выяснить. Может быть, это произошло случайно. Но вопрос, почему никто из следящих за сохранением исторического наследия города не позаботился о сохранении мраморной плиты, остается открытым.

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Гость|26.12.2017 18:47|

penzainform.ru писал(a):

Но вопрос, почему никто из следящих за сохранением исторического наследия города не позаботился о сохранении мраморной плиты, остается открытым.
Ввиду малозначительности персонажа.А почему нет таблички на доме в честь судового кота? Непорядок.

Гость|26.12.2017 18:49|

А господин каракозов кем был? Родственником игиловцев из прошлого?)))

Гость|26.12.2017 18:51|

Улицу, где жил Сашка-бунтарь Гладков назвали Каракозова. А где жил террорист Каракозов назвали улицей Гладкова?

Мотовилов (гость)|26.12.2017 19:04|

Домик ещё лет 200 простоял бы на радость истории градостроительства. Теперь этих недовольных "хозяев" в Зарю.

Гость|26.12.2017 20:21|

Что то тёмная история , дом кирпичный, крепкий. Лучше бы с Ударной людей расселили, а этот бы ещё постоял не мало.???

Гость|26.12.2017 20:33|

Острожный порядок) Тюремная улочка-то как никак..

Гость|26.12.2017 22:46|

новое здание построят-пусть на него табличку повесят, вполне достаточно будет. ежели сохранять все шалаши и сортиры в которых жили анархисты и прочие большевики, Пенза так и останется уездным городом с грязными улицами и кривыми халупами в центре. а персонаж по нашим временам реально малозначительный.

Гость|26.12.2017 22:52|

Гость писал(a):

новое здание построят-пусть на него табличку повесят, вполне достаточно будет. ежели сохранять все шалаши и сортиры в которых жили анархисты и прочие большевики, Пенза так и останется уездным городом с грязными улицами и кривыми халупами в центре. а персонаж по нашим временам реально малозначительный.
Я ж тебя гадёныша гуаулда вычислю...

Гость|26.12.2017 22:57|

Случайностей тут нет! На историю и памятники архитектуры наши власти плевали. Им надо освобождать места под строительство стекло-пластиковых уродов, в которые народ потащит деньги. Вы посмотрите на современные ТЦ и жилые дома - это же ангары и посмешища разноцветные, не имеющие к архитектурному облику города никакого отношения.

Гость|26.12.2017 22:59|

Гость писал(a):

Я ж тебя гадёныша гуаулда вычислю...
Фаната звёздных врат видно издалека))) Но я всё же склоняюсь, что это Гуа экспериментируют

Имя: Гость
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