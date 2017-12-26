26.12.2017 | 12:18

Во вторник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции ответил на вопрос о том, как будет решаться непростая ситуация с теплосетями в областном центре.

«Компания «Т Плюс» поставляет тепло в жилые дома пензенцев. В прошлом году, когда была самая низкая температура - минус 25, у них произошла авария - и пошли порывы на сетях... Аварию устранили, а проблема осталась. Поэтому я настаивал, чтобы в этом году они вложили максимальное количество средств в ремонт», - сообщил глава региона.

Как рассказал Иван Белозерцев, с руководством компании была достигнута договоренность о том, что она каждый год будет ремонтировать сети.

«Мы договорились с руководителем ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером, чтобы на следующий год также они заложили средства на ремонт по максимуму», - отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что рекомендовал компании участвовать в федеральных программах по развитию ЖКХ.

«Закладывать деньги в тариф и перекладывать расходы на плечи граждан - это, я считаю, неправильно. Инвестор должен вкладываться в ремонт сетей. Если они не станут этого делать, мы будем привлекать инвесторов по строительству модульных котельных. Сейчас есть рекомендация застройщикам проектировать модульные котельные при возведении домов», - подчеркнул Иван Белозерцев.