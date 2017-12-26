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Общество | В Пензе модульные котельные могут заменить центральное теплоснабжение

26.12.2017|12:18
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Во вторник, 26 декабря, губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции ответил на вопрос о том, как будет решаться непростая ситуация с теплосетями в областном центре.

«Компания «Т Плюс» поставляет тепло в жилые дома пензенцев. В прошлом году, когда была самая низкая температура - минус 25, у них произошла авария - и пошли порывы на сетях... Аварию устранили, а проблема осталась. Поэтому я настаивал, чтобы в этом году они вложили максимальное количество средств в ремонт», - сообщил глава региона.

Как рассказал Иван Белозерцев, с руководством компании была достигнута договоренность о том, что она каждый год будет ремонтировать сети.

«Мы договорились с руководителем ПАО «Т Плюс» Денисом Паслером, чтобы на следующий год также они заложили средства на ремонт по максимуму», - отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что рекомендовал компании участвовать в федеральных программах по развитию ЖКХ.

«Закладывать деньги в тариф и перекладывать расходы на плечи граждан - это, я считаю, неправильно. Инвестор должен вкладываться в ремонт сетей. Если они не станут этого делать, мы будем привлекать инвесторов по строительству модульных котельных. Сейчас есть рекомендация застройщикам проектировать модульные котельные при возведении домов», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Источник — фото с сейта Penza-gorod.ru
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Гость|26.12.2017 12:32|

И поэтому в первую очередь такая котельная уже установлена за мэрией (рядом с танками, в ёлочках).

Гость|26.12.2017 12:33|

Такие котельные были при Советском Союзе. Всё возвращается.

Гость|26.12.2017 12:50|

Могут заменить, а могут и не заменить...

Гость|26.12.2017 12:51|

Гость писал(a):

ЛОЖ
Лучший Образ Жизни?

Гость|26.12.2017 12:54|

Ахахах! Ангажированная Быдлоинформа удаляет агитацию других кандидатов кроме Самизнаетекого.

Гость|26.12.2017 13:03|

кто будет платить за эти модульные котельные? жители возводимых домов?

Гость|26.12.2017 13:07|

Гость писал(a):

жители возводимых домов?
Дольчики

Гость|26.12.2017 13:07|

Есть разница в отношении Запада к нам: 1996г. Запад не поддержал бы Ельцина, если бы он отложил выборы.

2017г. Запад готовит обрушительные персональные санкции к 2 февраля, что бы тормознуть выборы Путина.

Гость|26.12.2017 13:08|

Гость писал(a):

Гость|26.12.2017 13:03|

кто будет платить за эти модульные котельные? жители возводимых домов?

Так и хотели за свой счёт. Так мэрия разрешения не дала. А потом Ширшину под домашний, вообще не понятно кому взятки нести.

А губер говорит что всё хорош.

Гость|26.12.2017 13:11|

Гость писал(a):

Запад готовит обрушительные персональные санкции к 2 февраля, что бы тормознуть выборы Путина
Наивный. Все "персоны" давно готовы к любым "санкциям".

Гость|26.12.2017 13:16|

Гость писал(a):

персоны" давно готовы к любым "санкциям".
Россияне - это новая нефть (с)

Гость|26.12.2017 13:36|

Один мастер из аварийки Теплоэнергии признался, что если снять весь металл из среднего ЦТП, сдать его в приемку и с жителей малость собрать, то "модули" в каждом районе будут стоять, только эта тема запретная ибо мы "коровы дойные"

Гость|26.12.2017 13:45|

Гость писал(a):

Один мастер из аварийки Теплоэнергии признался
А одна бабка сказала что всё будет хорошо

Гость|26.12.2017 13:50|

penzainform.ru писал(a):

мы будем привлекать инвесторов по строительству модульных котельных.
... за счёт средств......... жильцов МКД

Гость|26.12.2017 13:55|

может и сторонний инвестор остроить такую модульную котельную- только потом он три шкуры( в ввиде тарифов на тепло) с тех кто будет пользоваться этой котельной- то есть с нас с жильцов

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Имя: Гость
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