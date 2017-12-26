"В Пензе доктор исторических наук Варвара Кириллова выпустила книгу"

26.12.2017 | 16:07

Об этой книге мечтали многие ученики Варвары Кирилловой. Педагог со стажем в 55 лет, из которых 43 года она проработала в Пензенском педагогическом институте, в течение года систематизировала все свои лекции по новой истории стран Западной Европы и США (это ее специализация), восполнила имевшиеся пробелы, и теперь учебное пособие вышло в свет.

И хотя книга - о временном отрезке с 1850 года по 1914 год, изложенная в ней информация актуальна и сегодня. Как человек советской закалки, Варвара Митрофановна вспоминает слова вождя мирового пролетариата В. И. Ленина из его знаменитого произведения «Империализм как высшая стадия капитализма».

«Между прочим, то, что сейчас в Западной Европе, - вот эта вся толерантность, однополые браки, - он же все это описал в книге и сказал, что это и есть паразитизм, загнивание и умирание капитализма. Куда дальше идти? Что значат эти однополые браки? Это значит, что европейское население будет стремительно сокращаться», - сделала вывод доктор исторических наук.

За время своей работы Варвара Кириллова подготовила несколько тысяч специалистов-историков. Многие ее ученики работают в правоохранительной системе, СМИ, органах власти.