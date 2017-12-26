26.12.2017 | 17:01

В преддверии новогодних праздников гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» приглашает своих клиентов принять участие в традиционной акции «В Новый год - без долгов и хлопот!».

Для участия в акции необходимо до 31 декабря погасить задолженность за электроэнергию (в случае ее наличия), внести декабрьские показания счетчика, самостоятельно рассчитать сумму к оплате и оплатить электроэнергию, потребленную в декабре, вместе с ноябрьским счетом.

После этого клиент автоматически становится участником розыгрыша смартфонов, микроволновых печей, электрочайников, блендеров и многих других ценных призов из числа различной цифровой и бытовой техники.

Открытый розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции, и награждение победителей состоится в январе-феврале 2018 года. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте компании.

Акция проводится на всей территории Пензенской области.

Более подробную информацию об акции «В новый год - без долгов и хлопот!» можно получить на сайте на сайте компании.

Компания «ТНС энерго Пенза» напоминает своим клиентам о том, что необходимо своевременно оплачивать потребленную энергию. Участие в акции предоставит приятную возможность получить подарок и тем самым порадовать в Новый год себя и своих близких.