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Общество | Оператор Yota снизил цены в 12 регионах России

26.12.2017|09:56
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С 18 декабря новые пакеты от оператора Yota стали доступны пользователям Пензенской области, ХМАО и ЯНАО, Курганской области, а также Пермской, Тюменской, Новосибирской, Кемеровской, Воронежской, Тульской, Иркутской областей, Москвы и Московской области.

«Мы всегда находимся в стадии тестирования наших продуктов и меняем их под потребности клиентов в максимально короткие сроки. Только недавно мы первыми на рынке запустили новую линейку-конструктор, а уже сегодня оптимизировали ее под потребности пользователей», - сообщил генеральный директор Yota Владимир Добрынин.

Так, например, в Пензенской области за 300 рублей пользователям доступны 45 Гб трафика вместо 30, а стоимость 500 минут теперь составляет 250 рублей вместо 300.

Кроме того, мобильный оператор снизил стоимость безлимитного доступа к YouTube в указанных регионах. Теперь она составляет от 30 до 60 рублей в зависимости от региона. В частности, в Пензенской области неограниченный доступ к YouTube теперь стоит 30 рублей, а не 60.

Подробнее ознакомиться с изменениями можно на сайте www.yota.ru.

Пакет Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя: связь по России без дополнительных плат; безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор; полный контроль расходов в мобильном приложении Yota; федеральное покрытие в сетях 2G/3G/4G; отсутствие скрытых и навязанных услуг.

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