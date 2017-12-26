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Общество | Никольчанка через суд добилась выселения бывшего сожителя из квартиры

26.12.2017|09:38
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Никольчанка обратилась в суд с требованием прекратить право пользования квартирой и выселить из дома ее бывшего сожителя. Какое-то время гражданские супруги были вместе, у них родился ребенок, но отношения они не регистрировали.

Женщина пояснила, что квадратные метры, приобретенные за счет материнского капитала, принадлежат ей и двум ее несовершеннолетним детям. Однако жить в своей квартире вместе с злоупотребляющим спиртными напитками мужчиной они не могут: тот, напившись, оскорбляет ее, кричит, ругается матом.

При этом гражданский муж не был зарегистрирован в помещении, но добровольно выселяться из него отказывался. В суде он заявил, что его сын является одним из собственников и он как отец может проживать вместе с ним.

Служители Фемиды не согласились с такими доводами, так как родитель не содержал своего ребенка материально, не воспитывал его и нигде не работал.

Более того, суд посчитал, что поведение ответчика создает опасность для проживания детей вместе с ним, и пришел к выводу, что родственные связи не являются основанием для признания его членом семьи собственников спорного жилого помещения.

В итоге требования матери были полностью удовлетворены, сообщили в Никольском районном суде.

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Гость|26.12.2017 09:52|

+бомж. Слава России!

Гость|26.12.2017 10:18|

ОН ПРИЖИЛСЯ В ТЕПЛЕ. А ЗАЧЕМ ОТ АЛКАША ПРИЖИВАТЬ РЕБЁНКА??? НУЖЕН МАТ.КАПИТАЯ И ПОСОБИЕ МАТЕРИ ОДНОНОЧКИ??

Гость|26.12.2017 10:37|

Гость|26.12.2017 09:52|

+бомж. Слава России!

Да заберите его к себе, поселите в гостиной. Будет -бомж.

Гость|26.12.2017 10:39|

Гость писал(a):

поселите в гостиной
А чего добился ты?

Имя: Гость
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