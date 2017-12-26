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Общество | Губернатор: В Пензе цирк начнут достраивать в первом полугодии 2018-го

26.12.2017|12:03
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, рассказал о том, когда именно начнут достраивать цирк в Пензе.

«Душа болит, еще в конце 2014 года остановили строительство. Когда я стал биться за восстановление финансирования, большие руководители мне говорили: неужели вы думаете, что в условиях сегодняшнего времени вам кто-то выделит деньги на строительство цирка? Но я продолжу биться за это, не только потому, что он оставлен в таком виде, а потому, что большие деньги уже заложены, значит, по-хозяйски его просто надо достраивать», - заявил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, пытаясь добиться финансирования, он направлял письма, посещал председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, говорил с министрами культуры и финансов.

«В итоге было поручение президента и председателя правительства. Мы вместе с министром финансов Антоном Силуановым выезжали на место, и он сказал, что денежные средства будут изысканы», - рассказал губернатор.

Он выразил надежду, что уже в январе-феврале будут объявлены торги на достройку цирка.

«Проектно-сметная документация есть, она прошла федеральную государственную экспертизу. Надеюсь, что уже в первом полугодии приступим к достройке цирка. Я буду сопровождать это строительство, как с перинатальным центром. Цирк достроим!» - пообещал Иван Белозерцев.

Возведение здания приостановили в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией. Потом было принято решение о том, что завершать строительство будут местные подрядчики. На данном этапе объект готов на 70%.

На оперативном совещании в правительстве 27 ноября губернатор сообщил, что в федеральном бюджете на достройку цирка заложено 1 млрд 305 млн рублей.

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Гость|26.12.2017 12:36|

Не ужели цирк достроят, ну так на клоунов хочется посмотреть.

Гость|26.12.2017 12:41|

Хорошо бы достроили. И всё-таки наш губернатор занимается интересами области, а не своими интересами, как некоторые товарищи из его окружения. Вот у меня уверенность, что ни в каких коррупционных скандалах он замешан не будет.

Гость|26.12.2017 13:00|

СПЛЮНЬ........

Гость|26.12.2017 13:03|

А крематорий когда?

Гость|26.12.2017 13:04|

Гость писал(a):

Не ужели цирк достроят, ну так на клоунов хочется посмотреть.

Они каждый день по телеку, не надоели?

Гость|26.12.2017 13:17|

Торги можно не объявлять. Все и так знают, что руководить строительством цирка будет один из приближённых к правительству. То есть --- ЕДИНАЯ РОССИЯ........

Гость|26.12.2017 13:28|

Уважаемый губернатор!

Пензенский цирк так же торжественно будет открыт как перинатальный центр?

Гость|26.12.2017 13:31|

Я сейчас в 5 классе! Вопрос:смогут ли мои внуки посетить достроенный цирк?

Гость|26.12.2017 13:32|

Гость писал(a):

Пензенский цирк так же торжественно будет открыт как перинатальный центр?
Будет, будет. В далеком светлом будущем.

Гость|26.12.2017 13:33|

Гость писал(a):

Я сейчас в 5 классе! Вопрос:смогут ли мои внуки посетить достроенный цирк?
На этот вопрос вам ответят внуки губернатора. Может быть.

Гость|26.12.2017 13:39|

Пули свистели над нашими головами, но ни смотря ни на что, мы нашли деньги на строительства цирка.

А где ранее выделенные средства на строительство??? Кто украл???

Гость|26.12.2017 13:40|

достраивать будет рисан так как кипурова уже там ошивается в своем кабинете с такими строителями точно достроим

Гость|26.12.2017 14:02|

penzainform.ru писал(a):

Мы вместе с министром финансов Антоном Силуановым выезжали на место, и он
Это когда ж Силуанов в нашей дыре-то был?

Гость|26.12.2017 14:09|

Гость писал(a):

Пули свистели над нашими головами, но ни смотря ни на что, мы нашли деньги на строительства цирка.

А где ранее выделенные средства на строительство??? Кто украл???

... кто украл история умалчивает, а вот что не успели ... то Купюрова не упустит

Гость|26.12.2017 14:16|

Вот у меня уверенность, что ни в каких коррупционных скандалах он замешан не будет

А если а вдруг . То тогда с тебя спросим по полной.

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