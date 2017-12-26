26.12.2017 | 12:03

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 26 декабря, рассказал о том, когда именно начнут достраивать цирк в Пензе.

«Душа болит, еще в конце 2014 года остановили строительство. Когда я стал биться за восстановление финансирования, большие руководители мне говорили: неужели вы думаете, что в условиях сегодняшнего времени вам кто-то выделит деньги на строительство цирка? Но я продолжу биться за это, не только потому, что он оставлен в таком виде, а потому, что большие деньги уже заложены, значит, по-хозяйски его просто надо достраивать», - заявил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, пытаясь добиться финансирования, он направлял письма, посещал председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, говорил с министрами культуры и финансов.

«В итоге было поручение президента и председателя правительства. Мы вместе с министром финансов Антоном Силуановым выезжали на место, и он сказал, что денежные средства будут изысканы», - рассказал губернатор.

Он выразил надежду, что уже в январе-феврале будут объявлены торги на достройку цирка.

«Проектно-сметная документация есть, она прошла федеральную государственную экспертизу. Надеюсь, что уже в первом полугодии приступим к достройке цирка. Я буду сопровождать это строительство, как с перинатальным центром. Цирк достроим!» - пообещал Иван Белозерцев.

Возведение здания приостановили в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией. Потом было принято решение о том, что завершать строительство будут местные подрядчики. На данном этапе объект готов на 70%.

На оперативном совещании в правительстве 27 ноября губернатор сообщил, что в федеральном бюджете на достройку цирка заложено 1 млрд 305 млн рублей.