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Общество | Губернатор Пензенской области провел итоговую пресс-конференцию

26.12.2017|17:25
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В следующем году Сура станет глубже - расчистку русла реки запланировали на 2018 год. Начать планируется с участка в центре Пензы в районе набережной. Средства на это будут выделены из региональной казны, так как в федеральную программу попасть не удается. Работы стартуют, как только вскроется лед.

«Стоит задача восстановить судоходство по реке, привлечь инвесторов или закупить пароходики, морские трамвайчики, которые могли бы курсировать от центра Пензы в сторону Спутника», - подчеркнул Иван Александрович.

Вопрос о расчистке русла был только одним из нескольких десятков, которые успели задать журналисты губернатору почти за три часа ежегодной итоговой пресс-конференции.

У губернатора Ивана Белозерцева спросили и о том, появится ли все-таки в Пензе цирк.

«Денежные средства на достройку цирка заложены, предварительная работа проведена. Мы надеемся, что уже в январе-феврале следующего года будут объявлены торги», - сообщил глава региона.

Не обошлось и без вопросов про личную жизнь. Глава региона ответил, что у губернаторов ее почти нет, не хватает времени. Но Новый год он обязательно отметит дома с детьми и внуками.

«Это ведь семейный праздник, правда? Хочется верить, что в следующем году у всех все будет хорошо», - пожелал Иван Белозерцев.

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Гость|26.12.2017 18:29|

А мадам с плакатом "Пенза. Пенсии" приходила?

Гость|26.12.2017 18:30|

трамвайчики

а могли бы создавать левитирующие города

Гость|26.12.2017 18:30|

ЗА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ РАСЧИСТИТЬ ????ДЛЯ КОМЕРСАНТОВ???

Гость|26.12.2017 18:35|

Знает ли он что у нового здания Скорой помощи да же канализации нет,А если знает значит обманывают Володина как можно в 21 веке в центре города делать выгребную яму стыд и позорище.И перинатальный центр тоже получается через одно место построен? Для чего было ремонтировать скорую если даже не можете подключить к центральной канализации здание. А в сквере журавли будет запах ка кашек.

Гость|26.12.2017 18:37|

penzainform.ru писал(a):

В следующем году Сура станет глубже - расчистку русла реки запланировали на 2018 год. Начать планируется с участка в центре Пензы в районе набережной. Средства на это будут выделены из региональной казны, так как в федеральную программу попасть не удается. Работы стартуют, как только вскроется лед.
penzainform.ru писал(a):
В следующем году Сура станет глубже - расчистку русла реки запланировали на 2018 год. Начать планируется с участка в центре Пензы в районе набережной. Средства на это будут выделены из региональной казны, так как в федеральную программу попасть не удается. Работы стартуют, как только вскроется лед.
Врет постоянно .Вы да же канализацию у скорой не можете подключить

Гость|26.12.2017 18:51|

Орать с дивана все горазды и и уж тем более точно знают как правильно управлять страной.

Гость|26.12.2017 19:03|

Гость писал(a):

А в сквере журавли будет запах ка кашек.
Это куда он стелу Героев предложил перепести?

Гость|26.12.2017 20:41|

А как же он там земличку то отхватил, там частной застройки не было, а котеджик стоит, там по-моему садик был какой-то. Все ли законно с данной землей как так получается он построил а рядом, больше ни кто?

Гость|26.12.2017 20:47|

Гость писал(a):

Знает ли он что у нового здания Скорой помощи да же канализации нет,А если знает значит обманывают Володина как можно в 21 веке в центре города делать выгребную яму стыд и позорище.И перинатальный центр тоже получается через одно место построен? Для чего было ремонтировать скорую если даже не можете подключить к центральной канализации здание. А в сквере журавли будет запах ка кашек.
Вся Заря застроена без канализации, а тут всего лишь одно здание Скорой помощи.

Гость|26.12.2017 21:49|

Ну так им главное отрапортовать ,что все сделано .А вы в Заре язык в одно место засунули и молчите когда с вас тысяч по 5 в месяц за говно брать будут тогда узнаете,да плюс вонь по всей округе.

Гость|26.12.2017 23:08|

Я много где пытался прочитать и узнать что он там говорил и о чем, везде все общими словами пишет сми, надо вести прямую трансляцию, потому что не одному мне интересно

Гость|26.12.2017 23:12|

Йагупоп-58.

Гость|26.12.2017 23:20|

Это очень полезное дело для людей, которые не умеют и не понимают как и что у нас откуда в регионе берется, так что надо распространять)

Гость|26.12.2017 23:28|

Всегда жду нового года не только ради подарков, но и ради таких откровенных и больших мероприятий!)

Гость|26.12.2017 23:45|

Река необходима для наших потомков, представляете как они будут нас материть за то, что мы вприпципе им помойку и грязь оставляем, дае еще и без рек можем оставить

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Имя: Гость
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