26.12.2017 | 17:25

В следующем году Сура станет глубже - расчистку русла реки запланировали на 2018 год. Начать планируется с участка в центре Пензы в районе набережной. Средства на это будут выделены из региональной казны, так как в федеральную программу попасть не удается. Работы стартуют, как только вскроется лед.

«Стоит задача восстановить судоходство по реке, привлечь инвесторов или закупить пароходики, морские трамвайчики, которые могли бы курсировать от центра Пензы в сторону Спутника», - подчеркнул Иван Александрович.

Вопрос о расчистке русла был только одним из нескольких десятков, которые успели задать журналисты губернатору почти за три часа ежегодной итоговой пресс-конференции.

У губернатора Ивана Белозерцева спросили и о том, появится ли все-таки в Пензе цирк.

«Денежные средства на достройку цирка заложены, предварительная работа проведена. Мы надеемся, что уже в январе-феврале следующего года будут объявлены торги», - сообщил глава региона.

Не обошлось и без вопросов про личную жизнь. Глава региона ответил, что у губернаторов ее почти нет, не хватает времени. Но Новый год он обязательно отметит дома с детьми и внуками.

«Это ведь семейный праздник, правда? Хочется верить, что в следующем году у всех все будет хорошо», - пожелал Иван Белозерцев.