26.12.2017 | 14:58

В Пензе определен режим работы общественного транспорта в праздничные и предпраздничные дни.

31 декабря маршрутки будут курсировать по городу до 00:00. Автобусы и троллейбусы 1 и 2 января выйдут в рейс в количестве 50% от плана выходного дня. С 3-го по 8-е число общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.

Графики движения маршрутов № 12, 25 и 44 в период каникул вывесят на остановках в микрорайонах Заря, поселках Лесном и Монтажном.

«Подробную информацию о движении общественного транспорта жители города смогут получить по телефону горячей линии ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» 22-70-59, а также в диспетчерской ООО «Горэлектротранс» по телефону 42-13-10», - уточнили в пресс-службе мэрии.