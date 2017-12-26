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Общество | 31 декабря общественный транспорт в Пензе будет ходить до полуночи

26.12.2017|14:58
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В Пензе определен режим работы общественного транспорта в праздничные и предпраздничные дни.

31 декабря маршрутки будут курсировать по городу до 00:00. Автобусы и троллейбусы 1 и 2 января выйдут в рейс в количестве 50% от плана выходного дня. С 3-го по 8-е число общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.

Графики движения маршрутов № 12, 25 и 44 в период каникул вывесят на остановках в микрорайонах Заря, поселках Лесном и Монтажном.

«Подробную информацию о движении общественного транспорта жители города смогут получить по телефону горячей линии ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом» 22-70-59, а также в диспетчерской ООО «Горэлектротранс» по телефону 42-13-10», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость|26.12.2017 15:05|

penzainform.ru писал(a):

31 декабря маршрутки будут курсировать по городу до 00:00.
Одна или сразу обе?

Гость|26.12.2017 15:05|

penzainform.ru писал(a):

31 декабря маршрутки будут курсировать по городу до 00:00
Деревня остается деревней.

Гость|26.12.2017 15:10|

Только в Пензе так!!! Люди после салюта захотят домой,поедут на такси в пять раз дороже.В любых остальных городах 31 декабря общественный транспорт ездит круглосуточно!!!На вопрос водители тоже люди отвечу сразу,можно сделать по 2-3 часа рейс водителя.Вы все делаете для людей , а головой сообразить не хотите

Гость|26.12.2017 15:18|

, а головой сообразить не хотите

Не способны они . Что с дураков то взять .

Гость|26.12.2017 15:24|

Гость писал(a):

31 декабря маршрутки будут курсировать по городу до 00:00.

Одна или сразу обе?

)))) Маладэц. Вэсолый, умный. ))))

Гость|26.12.2017 15:39|

Типичная Пемзочка

Гость|26.12.2017 15:40|

penzainform.ru писал(a):

будут курсировать по городу до 00:00
а потом как?

Гость|26.12.2017 15:42|

penzainform.ru писал(a):

смогут получить по телефону горячей линии диспетчерский центр» 22-70-59
звонил, ответили ждите 31-го

Гость|26.12.2017 15:43|

В заре нет остановки, некуда вешать

Гость|26.12.2017 15:45|

penzainform.ru писал(a):

Автобусы и троллейбусы 1 и 2 января выйдут в рейс в количестве 50% от плана выходного дня.
Значит,1 и 2 будете сидеть без отопления.Я,за такую зарплату,на другой конец города не поеду на такси смену принимать.

Гость|26.12.2017 15:45|

Гость писал(a):

Одна или сразу обе?
по очереди...

Гость|26.12.2017 15:47|

Гость писал(a):

другой конец города
это где?

Гость|26.12.2017 15:53|

Гость писал(a):

В заре нет остановки, некуда вешать
самое главное слова, не обязательно, дело...

Гость|26.12.2017 15:54|

Гость писал(a):

Одна или сразу обе?
сразу две !

Гость|26.12.2017 15:55|

penzainform.ru писал(a):

С 3-го по 8-е число общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня
т.е. не уехать, не приехать

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Имя: Гость
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