25.12.2017 | 18:58

В киноконцертном зале «Пенза» прошло мероприятие, которое назвали чествованием тружеников, а в итоге получился праздничный вечер с красивыми номерами.

Чтобы попасть на эту встречу, нужно было хорошо работать в 2017 году - показывать высокие результаты в спорте, творчестве, являться достойным руководителем предприятия, депутатом, министром. В общем, иметь серьезные заслуги перед регионом.

Губернатор Иван Белозерцев в свой торжественной речи отметил, каким сложным оказался 2017 год для Пензенской области, но в итоге с большинством проблем справились.

«Я благодарю вас за совместную работу в 2017 году, поздравляю вас с наступающим 2018 годом, желаю вам здоровья, благополучия, успехов, совместной плодотворной работы в новом году в интересах нашего региона», - обратился к собравшимся глава Пензенской области.