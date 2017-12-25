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Общество | В Пензе торжественно поздравили заслуженных тружеников области

25.12.2017|18:58
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В киноконцертном зале «Пенза» прошло мероприятие, которое назвали чествованием тружеников, а в итоге получился праздничный вечер с красивыми номерами.

Чтобы попасть на эту встречу, нужно было хорошо работать в 2017 году - показывать высокие результаты в спорте, творчестве, являться достойным руководителем предприятия, депутатом, министром. В общем, иметь серьезные заслуги перед регионом.

Губернатор Иван Белозерцев в свой торжественной речи отметил, каким сложным оказался 2017 год для Пензенской области, но в итоге с большинством проблем справились.

«Я благодарю вас за совместную работу в 2017 году, поздравляю вас с наступающим 2018 годом, желаю вам здоровья, благополучия, успехов, совместной плодотворной работы в новом году в интересах нашего региона», - обратился к собравшимся глава Пензенской области.

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Гость|25.12.2017 21:56|

penzainform.ru писал(a):

являться достойным руководителем предприятия, депутатом, министром
лица конечно уважаемые, но к слову труженик отношения не имеют никакого. тружениками на Руси всегда были крестьяне и рабочие. а здесь увлекательный междусобойчик.

Гость|25.12.2017 22:31|

А Журавлеву Валентину не стыдно было там сидеть в первых рядах?совсем в маразме!

Гость|26.12.2017 01:26|

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Гость|26.12.2017 05:08|

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