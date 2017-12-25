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Общество | В Пензе обманутые дольщики вышли в сквер Дзержинского на митинг

25.12.2017|16:30
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Дольщики объединились в «Бездомный полк» - сотни пензенцев собрались в сквере Дзержинского на пикет.

Эти люди вложили деньги в возведение новых домов, но пять высоток компании «Пензастрой», одна - «Декор-Трейда» и еще одна - «Север-Траста» до сих пор не достроены.

«В 2016 году нам позвонили и попросили прийти подписать документ о сроках переноса сдачи нома на полтора года, до декабря 2017. За этот год они установили электрические счетчики в квартирах (мы там были, поднимались в свою квартиру) и кое-как доделали фасад», - рассказала одна из участниц долевого строительства Виктория.

Беда в семьи пришла не в один момент. Причины, по которым высотки не сданы, у застройщиков разные, но проблемы накапливались в течение нескольких лет.

Чиновники областного правительства, региональных ведомств, администрации города встречались с обманутыми, прорабатывали варианты решения проблемы. К примеру, дольщикам предложили создать ЖСК в каждом доме.

«Если, допустим, в апреле уйти в конкурсное производство, то, по законодательству, в мае-июне (не ранее, чем через два месяца) ЖСК выходит из конкурсной массы. И где-то в конце июня мы с вами должны подойти к тому моменту, когда ЖСК как юридическое лицо будет заключать договор на достройку дома с тем или иным застройщиком», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Пострадавшим пока сложно принять решение, они высказывали свои опасения. Некоторые говорили о возможности иного выхода.

«Не создавая ЖСК, передать договоры долевого участия новому застройщику, который будет заниматься достроем. Естественно, в таких рамках он будет нести обязательства только по тем работам, которые он выполнял», - предложил дольщик Сергей.

Всем ясно: новоселье планировать рано. Но дольщики не останутся наедине со своим горем - вопрос находится на контроле властей.

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Гость|25.12.2017 19:29|

А этих также на 20000 р. штрафанут как чувака с гробом у Минздрава?

Гость|25.12.2017 19:32|

Мы ничего не хотим знать, пусть эти дольщики сами решают вопрос с застройщиком, а у властей и так забот хватает. Пусть власти комуникации в городе новые проложат. Пусть нам жителям Пензы дадут по 7000 руб на Новый Год. А дольщики это частные , личные дела, хотели квартирками спекульнуть но не получилось, более крупные акулы полакомились ихними деньгами, нас простых людей это не касается.

Гость|25.12.2017 20:09|

Почему мошенник Журавлёв на свободе ?

Гость|25.12.2017 20:34|

Почему они против ЖСК?потом что кто то теряет хороший "урожай".Многие дольщики покупают на стадии строительства по низкой цене,а потом переуступают права третьим лицам по другой в 500 тыс.прибыли цене,а в договоре указывают ту цену по которой они первоначально покупали.Итог налог не платят так как прибыли якобы нет.

Если честно мне их не жалко.

Гость|25.12.2017 20:57|

Пока не запретят продавать квартиры по ФЗ-214 (в строящихся домах - воздух по большому счету) - такие риски будут и такие обманутые дольщики будут

Продавать и покупать надо только готовое жилье. Пусть будут меньше строить или вообще прекратят до лучших времен

Гость|25.12.2017 21:07|

Общая беда для дольщика финансирование строительства . ЖСК этим пользуется и берет площади для дальнейшей постройки и денежки идут туда. Задача ЖСК нахватать объемы. Другое дело работа надзорных органов, почему они это допускают. Спрос на жилье снижен , а заделов много и никто не гарантирует срок окончание работ

Гость|25.12.2017 21:08|

Какие злые люди! Не жалко вам! Большинство людей покупали квартиры у лучшего застройщика Пензы, платили по 50000 за кВ метр для того чтоб жить! Сейчас платят ипотеку и снимают жильё с маленькими детьми!

Гость|25.12.2017 21:10|

Просто кто пишет такие злобные отзывы, - судТ по себе и завидуют!

Гость|25.12.2017 21:28|

Лошары. ..

Гость|25.12.2017 21:28|

Лох не мамонт - он не вымрет!

Гость|25.12.2017 21:29|

Без лоха и жизнь плоха!

Гость|25.12.2017 21:40|

Кидок конкретный. Путина заваливайте письмами он поможет. Перед выборами вопрос должны решить. Притом слухи ходят в Пензу он приедет.

Гость|25.12.2017 21:41|

Злые и жадные комментаторы, не дай Бог вам когда-нибудь столкнуться с таким мошенничеством, когда никто вам помочь не сможет. Посмотрите, сколько молодых семей остались без денег и без жилья, это горе. А воры жируют, их даже в тюрьму не сажают - под домашним арестом сидят. Украсть 300 млн. и остаться безнаказанным. А правительство ваше дорогое их покрывает, хотя выдавало разрешение на строительство и обязано было контролировать.

Гость|25.12.2017 21:46|

Гость писал(a):

Мы ничего не хотим знать, пусть эти дольщики сами решают вопрос с застройщиком, а у властей

не получилось, более крупные акулы полакомились ихними деньгами, нас простых людей это не касается.

Дурак ты дядя.

Гость|25.12.2017 21:50|

Гость писал(a):

А правительство ваше дорогое их покрывает, хотя выдавало разрешение на строительство и обязано было контролировать.
Тоже не понимаю, государство у нас хоть за что нибудь отвечает, или так, налоги собрать, разрешения (филькины грамоты) выдать.

Левченку на нары.

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