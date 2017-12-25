25.12.2017 | 16:30

Дольщики объединились в «Бездомный полк» - сотни пензенцев собрались в сквере Дзержинского на пикет.

Эти люди вложили деньги в возведение новых домов, но пять высоток компании «Пензастрой», одна - «Декор-Трейда» и еще одна - «Север-Траста» до сих пор не достроены.

«В 2016 году нам позвонили и попросили прийти подписать документ о сроках переноса сдачи нома на полтора года, до декабря 2017. За этот год они установили электрические счетчики в квартирах (мы там были, поднимались в свою квартиру) и кое-как доделали фасад», - рассказала одна из участниц долевого строительства Виктория.

Беда в семьи пришла не в один момент. Причины, по которым высотки не сданы, у застройщиков разные, но проблемы накапливались в течение нескольких лет.

Чиновники областного правительства, региональных ведомств, администрации города встречались с обманутыми, прорабатывали варианты решения проблемы. К примеру, дольщикам предложили создать ЖСК в каждом доме.

«Если, допустим, в апреле уйти в конкурсное производство, то, по законодательству, в мае-июне (не ранее, чем через два месяца) ЖСК выходит из конкурсной массы. И где-то в конце июня мы с вами должны подойти к тому моменту, когда ЖСК как юридическое лицо будет заключать договор на достройку дома с тем или иным застройщиком», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Пострадавшим пока сложно принять решение, они высказывали свои опасения. Некоторые говорили о возможности иного выхода.

«Не создавая ЖСК, передать договоры долевого участия новому застройщику, который будет заниматься достроем. Естественно, в таких рамках он будет нести обязательства только по тем работам, которые он выполнял», - предложил дольщик Сергей.

Всем ясно: новоселье планировать рано. Но дольщики не останутся наедине со своим горем - вопрос находится на контроле властей.