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Общество | В Городе Спутнике прошел большой новогодний праздник

25.12.2017|13:23
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В Городе Спутнике наступила пора зимних праздников. 23 декабря на Фонтанной площади микрорайона собрались сотни детей и их родителей. Все они стали участниками увлекательной концертной программы.

Для ребят в этот день работала целая группа аниматоров, стараниями которых с лиц детей не сходила улыбка. Но главными героями праздника, безусловно, стали символы Нового года – Дед Мороз и Снегурочка. Они, вместе с юными участниками торжества, образовали дружный хоровод у главной елки Спутника.

Гости мероприятия активно делились своими эмоциями.

«Мы пришли на праздник – новогоднюю елку. Получили хорошие впечатления и хорошее настроение. Дети радовались. Спасибо Городу Спутнику за этот великолепный праздник! Всех с Новым годом, друзья!» - высказалась жительница микрорайона.

«Мы побывали на одной из самых классных елок города в Спутнике. Нам очень понравилось. Такая волшебная атмосфера, настроение праздника», - отметил один из участников мероприятия.

Однако череда зимних праздников в микрорайоне только начинается. 31 декабря в 23:30 в Спутнике состоится грандиозное празднование Нового года, которое, безусловно, станет ярким событием как уходящего, так и наступающего 2018 года. А уже в 2:30 торжество завершится праздничным салютом.

С актуальной афишей зимних праздников можно ознакомиться на официальном сайте Города Спутника penza-sputnik.ru или в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/sputnikpnz.

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