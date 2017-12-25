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Общество | Школы Пензы и области обеспечат новым спортивным инвентарем

25.12.2017|15:02
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Нынешние осадки чрезвычайным погодным явлением не назовешь. Но даже эти выпавшие сантиметры снега осложнили движение в городе. Хотя горожане считают, что особо жаловаться пока не на что.

«Про тротуары такого сказать не могу, а дороги нормальные», - высказался пензенец.

«Кромку снежную должны все-таки убирать, дороги-то сужаются», - подчеркнула грожанка.

О том, что главные трудности, которые приносит зима, еще впереди и коммунальщики и дорожные службы должны быть к ним готовы, обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве области.

«Особое внимание необходимо обратить на содержание дорог, тротуаров, внутридворовых территорий, остановок общественного транспорта. Нужно своевременно убирать снег, посыпать дороги и тротуары песком», - отметил глава региона.

Губернатор сделал акцент и на зимних видах спорта. Он поинтересовался, во всех ли школах области есть лыжи для учеников, не придется ли их покупать родителям - ведь на это требуется несколько тысяч рублей.

«Я учусь в рабочем поселке Чаадаевка, нам в школе выдают лыжи. Качество нормальное», - рассказала школьница.

«Мы сами покупали», - отметила другая прохожая.

«Лыжи покупаются, но, конечно, не в тех объемах, в каких нам хотелось бы. Сегодня на класс в каждой школе есть лыжи. То есть, когда класс занимается, лыжи можно получить. Но в большинстве своем говорят с родителями - с тем, чтобы если у кого-то есть более современные лыжи дома, давали их детям», - доложил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

«Дрова советских времен надо убирать и закупать хорошие лыжи», - обозначил Иван Белозерцев.

Ситуацию в школах, где есть проблемы с обеспечением спортивным инвентарем для зимних видов спорта, предлагается исправить за новогодние каникулы.

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Гость|25.12.2017 21:20|

нет вообще ни каких лыж в школах,ни плохих ,ни хороших,нам в первым классе сказали чтобы покупали сами,ни кто даже не заикался об этом

Гость|25.12.2017 23:05|

Нам тоже сказала покупать, если не будет лыж, значит за четверть 2.школа 60.

Гость|25.12.2017 23:35|

Как во 2-й класс пошли, сразу сказали покупайте лыжи для физкультуры. Никто даже не заикнулся про лыжи

Гость|26.12.2017 01:33|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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