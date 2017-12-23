25.12.2017 | 17:16

Любовь Николаевна готовится подать иск в суд с требованием или вернуть деньги, или достроить дом в Заре. Она продала свою однокомнатную квартиру и через риелторов вышла на частного застройщика, который за полтора миллиона рублей согласился возвести на участке дом с газо- и водоснабжением, светом, канализацией и забором.

«Привез меня сюда, показал проект. Домик небольшой, шесть на шесть, но я подумала, раз я укладываюсь в эти деньги, - он же соглашается, - стоит заключать договор. Я там вообще молчала, как курица. И вот, пожалуйста, конечный результат», - рассказала Любовь Николаевна.

В сданном в срок доме есть только свет и канализация - выгребная яма. Застройщик предлагал и другой вариант сделки: вместо этого здания продать Любови Николаевне квартиру в таунхаусе, также в черте Пензы. В нем женщина жила, пока велось строительство в Заре.

«Да, решила уже остаться в таунхаусе, но пошел такой разговор, что этот таунхаус как был оформлен на других людей, так и останется. Мне он просто-напросто не достанется», - объяснила женщина.

Потому Любовь Николаевна решила оставить к тому моменту уже возведенный и оформленный на нее дом. Правда, без некоторых указанных в договоре коммуникаций.

«У меня нет газа, воды, которые должны были сделать, забора тоже нет», - отметила пенсионерка.

Застройщик утверждает, что заявленные в договоре характеристики дома были изменены якобы с согласия заказчика. Стены толще, ламинат вместо линолеума, крыша из более дорогого материала - все это потребовало дополнительных затрат.

«Вы посмотрите договор. Там заявлен профнастил, но сделана металлочерепица; указан фасад без покраски, но он покрашен. Понимаете, о чем речь?», - заявил по телефону застройщик.

Правда, согласование изменения характеристик материалов и списка работ якобы происходило в устной форме. Если пенсионерка обратится в суд, придется доказывать, было ли такое на самом деле и понимала ли женщина, что денег на все не хватит.