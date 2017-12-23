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Общество | Пенсионерка осталась без канализации и газа в своем новом доме

25.12.2017|17:16
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Любовь Николаевна готовится подать иск в суд с требованием или вернуть деньги, или достроить дом в Заре. Она продала свою однокомнатную квартиру и через риелторов вышла на частного застройщика, который за полтора миллиона рублей согласился возвести на участке дом с газо- и водоснабжением, светом, канализацией и забором.

«Привез меня сюда, показал проект. Домик небольшой, шесть на шесть, но я подумала, раз я укладываюсь в эти деньги, - он же соглашается, - стоит заключать договор. Я там вообще молчала, как курица. И вот, пожалуйста, конечный результат», - рассказала Любовь Николаевна.

В сданном в срок доме есть только свет и канализация - выгребная яма. Застройщик предлагал и другой вариант сделки: вместо этого здания продать Любови Николаевне квартиру в таунхаусе, также в черте Пензы. В нем женщина жила, пока велось строительство в Заре.

«Да, решила уже остаться в таунхаусе, но пошел такой разговор, что этот таунхаус как был оформлен на других людей, так и останется. Мне он просто-напросто не достанется», - объяснила женщина.

Потому Любовь Николаевна решила оставить к тому моменту уже возведенный и оформленный на нее дом. Правда, без некоторых указанных в договоре коммуникаций.

«У меня нет газа, воды, которые должны были сделать, забора тоже нет», - отметила пенсионерка.

Застройщик утверждает, что заявленные в договоре характеристики дома были изменены якобы с согласия заказчика. Стены толще, ламинат вместо линолеума, крыша из более дорогого материала - все это потребовало дополнительных затрат.

«Вы посмотрите договор. Там заявлен профнастил, но сделана металлочерепица; указан фасад без покраски, но он покрашен. Понимаете, о чем речь?», - заявил по телефону застройщик.

Правда, согласование изменения характеристик материалов и списка работ якобы происходило в устной форме. Если пенсионерка обратится в суд, придется доказывать, было ли такое на самом деле и понимала ли женщина, что денег на все не хватит.

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Гость|25.12.2017 19:50|

Подключение ресурсам одна из самых затратных позиций при строительстве дома. Застройщик на этом съэкономил. Металлочерепица или профнастил-по сути одно и тоже железо-профнастил даже лучше. Покраска фасада-ерунда. А вот нет забора-тоже застройщик съэкономил. Судится и только судится. Застройщик проиграет суд.

Гость|25.12.2017 19:56|

Гость писал(a):

Застройщик проиграет суд.
Он уж давно процедуру банкротства оформил

Гость|25.12.2017 21:19|

Опять шоли Жулик Журавлев (пензокривострой)понастроил...

Гость|25.12.2017 21:22|

Шо нам стоит дом построить - нарисуем, будем жить!!! Щикарный вид, господа!

Гость|26.12.2017 00:20|

Гость писал(a):

Опять шоли Жулик Журавлев (пензокривострой)понастроил...
Валентин Михайлович Журавлев - порядочный, честный Человек! Его просто подставили .

Гость|26.12.2017 01:08|

ПАВЕЛ ГРУДИНИН- НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!

23 дек 2017 в 21:49

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ КПРФ -ПДС-НПСР ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ГРУДИНИНА!!!.

Если согласен с этой программой делай максимальный репост.

Вот те главные меры, которые предлагают народно-патриотические силы страны:— Мы готовы поставить богатства России, её природные, промышленные и финансовые ресурсы на службу народу. Для этого проведём национализацию ключевых отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Их возвращение под контроль государства принесёт казне триллионы рублей ежегодно. Это позволит сформировать бюджет развития вместо бюджета обнищания и деградации.

— Мы намерены восстановить экономический суверенитет России. Новая власть избавит российскую экономику от тотальной долларовой зависимости. Создаст финансовую систему в интересах государства и граждан страны. Предстоит ограничить доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку. Отказаться от участия нашей страны в ВТО. За 4 года пребывания в этом экономическом карцере мы получили более триллиона рублей прямых убытков и 5 триллионов — косвенных.

— Мы направим кредитные ресурсы на восстановление экономики. С этой целью предстоит максимально снизить банковский процент. Прекратить дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрировать все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека. Откроются возможности для масштабных вливаний в экономику, для поддержки малого и среднего бизнеса, народных и коллективных предприятий. Прекратится их удушение в интересах крупных сетевых компаний с иностранными владельцами. Денежная система обеспечит предоставление долгосрочного дешёвого кредита.

— Народная власть осуществит новую индустриализацию, без которой невозможно модернизировать экономику и вывести её на инновационные рельсы. Предстоит опереться на науку и новые технологии. Заняться активным развитием отраслей, которые обеспечивают технологический прогресс: микроэлектроники, биотехнологий, робототехники и станкостроения. Долю обрабатывающей промышленности нужно довести с нынешних 15—20% до 70—80%, как в передовых странах мира.— Наша команда в короткие сроки обеспечит продовольственную безопасность России, преодолеет ситуацию, когда значительная часть продовольствия ввозится из-за рубежа. Крупные парламентские слушания, состоявшиеся в Государственной думе по нашей инициативе, подтвердили тревожную ситуацию в российской деревне. В качестве выхода мы предложили программу устойчивого развития села. Необходимо дать ему новую жизнь, возродить крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру в сельской местности. На эти цели предстоит направить не менее 10 процентов бюджетных расходов. Предстоит вернуть ГОСТы и ввести уголовную ответственность за фальсификацию продуктов питания.

— Наша историческая задача — обеспечить возрождение «провинциальной» России. Для этого проведём выравнивание возможностей региональных бюджетов. Осуществим газификацию страны. Гарантируем поддержку малых городов, посёлков и сельских поселений. Обеспечим для этого возвращение в них школ, больниц и иной социальной инфраструктуры. Развернём бесплатное для граждан подведение газа, электричества, воды и канализации к частным домам в малых городах и сёлах.

— Новой власти предстоит взять под контроль цены на основные продукты и товары первой необходимости, на тарифы ЖКХ. Мы ограничим аппетиты естественных монополий, прекратим спекулятивный рост цен на жизненно необходимые товары и услуги. Снизим цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок. Поборы за капитальный ремонт будут отменены. Тарифы ЖКХ не должны превышать 10 процентов дохода семьи.— Налоговое законодательство будет пересмотрено. Подоходный налог на богачей вырастет, для малоимущих будет отменён. Налоговая система станет стимулировать инвестиционную и инновационную деятельность предприятий. Пора ликвидировать налог на добавленную стоимость, удушающий нашу промышленность. Мы отменим транспортный налог. Система «Платон» уйдёт в прошлое.

— Первоочередным делом будет восстановление гарантий на труд и 8-часовой рабочий день. Необходимо обеспечить людей работой и приличной зарплатой. Минимальная заработная плата составит 25000—30000 рублей. Человек труда станет достойно зарабатывать, достойно отдыхать и восстанавливать свои силы. Пора вернуть гарантии трудоустройства молодёжи. Выпускники вузов должны быть уверены в своём будущем. Будут запущены масштабные программы переобучения и повышения квалификации.

— Мы остановим разрушение социальной сферы. Гарантируем доступность и качество среднего и высшего образования и медицинского обслуживания. Вернём ежегодную бесплатную диспансеризацию. Установим нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения — не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Государство обязано взять на себя все расходы по лечению тяжелобольных людей, особенно детей. Пора вновь сделать физическую культуру и спорт достоянием народа, важнейшим средством укрепления здоровья нации.

— Материнство и детство получат всемерную поддержку. Мы восстановим систему дошкольного воспитания, гарантируем место для ребёнка в детском саду и в группе продлённого дня в школе. Реальностью станут развитие массового спорта, бесплатные кружки и творческие студии. Мы приравняем ежемесячное детское пособие к прожиточному минимуму ребёнка. Выплата ежемесячного пособия увеличится с полутора до трёх лет. Государство станет субсидировать производство детских товаров.

— Власть народно-патриотических сил поддержит пенсионеров. Мы обеспечим гражданам достойные пенсии. Незамедлительно примем закон о «детях войны». Сохраним нынешний возраст выхода на пенсию. Вернём индексацию пенсий работающим пенсионерам. Отменим понижающий коэффициент 0,54 для военных пенсионеров. Гарантируем среднюю пенсию по старости — не менее 50% от средней зарплаты.

— Власть станет тщательно оберегать духовное здоровье нации. Мы приложим все силы для возрождения отечественной культуры. Окажем всестороннюю поддержку музеям, театрам, библиотекам, всем учреждениям культуры.

— Мы гарантируем массовое строительство качественного и доступного жилья. Введём обеспечение квартирами или домами молодых семей, ликвидацию ветхого и аварийного жилья. Развернём массовое строительство жилья по себестоимости и предоставление его семьям с детьми в рассрочку, без ростовщического процента. Ставки по ипотеке будут снижены до 3—4%. Многодетные и молодые семьи получат беспроцентный целевой заём на срок 30 лет. С «уплотнительной» застройкой будет покончено.

— Мы обуздаем жадность ростовщиков. Обеспечим долговую амнистию для жертв «микрофинансовых организаций». Поддержим «валютных ипотечников». Будет введена уголовная ответственность за втягивание в кабальные сделки, запрет на «коллекторскую» деятельность и переуступку долговых обязательств граждан.

— Справедливый суд будет на стороне закона, гражданина и общества, а не олигархата. Мы обеспечим выборность судей, расширим компетенцию судов присяжных в делах об «экстремизме», по 282-й «русской» статье, по коррупционным преступлениям высших должностных лиц. Невинно осуждённые патриоты будут немедленно освобождены и реабилитированы, как и рядовые «болотные» сидельцы — в отличие от провокаторов, лжесвидетелей и организаторов каких-либо незаконных действий.

— Дело нашей чести — обеспечить надёжную защиту природы. Мы введём запрет как на приватизацию, так и на долгосрочную аренду лесных и водных угодий. Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет пресечена.

— Мы намерены укреплять обороноспособность и безопасность страны. Будет обеспечен высокий научно-технический уровень оборонной промышленности. Существенно повысятся боеготовность Вооружённых Сил, престиж военной службы и правоохранительных органов.

Наши предложения — не набор благих пожеланий. Разработан реалистичный план действий, в основе которого — программа «Десять шагов к достойной жизни». Она полностью отвечает ситуации в стране и нуждам народа.Мы утверждаем: необходима смена экономической стратегии. Её приоритетом должно стать благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к принципам социального государства и социалистической экономики.КПРФ и народно-патриотические силы знают, как поддержать граждан и вновь сделать наше Отечество сильной и могучей державой. Деньги в стране есть. В кубышке правительства несколько триллионов рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранным финансовым организациям. Те триллионы рублей, что хранятся в банках США, мы сделаем капиталовложениями в производство, науку и образование.Предстоит повысить качество государственного управления. Не годится, когда руководящие позиции на всех уровнях власти занимают люди некомпетентные. Показательные аресты отдельных крупных чиновников не решают проблему тотальной коррумпированности государственной системы. Борьба с коррупцией не на словах, а на деле даст свой экономический и моральный эффект.Возврат в собственность государства стратегически важных и наиболее доходных отраслей экономики принесёт в казну дополнительно 3—4 триллиона рублей.Введение прогрессивного налога на сверхбогатых позволит направить в бюджет ещё до трёх триллионов рублей.Возвращение государству монополии на производство и оптовую продажу этилового спирта принесёт ещё более двух триллионов.Эти и другие меры позволят нарастить расходную часть бюджета до 25 триллионов рублей и энергично решить самые острые проблемы. Либералы из правительства ничего этого делать не желают. Поэтому они не в состоянии предложить стране политику, отвечающую её интересам. Их порочная практика лишь подтверждает: единственной достойной альтернативой проводимому курсу может быть наша стратегия обновлённого социализма.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ!ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАРОДОМ!

Гость|26.12.2017 01:29|

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Гость|26.12.2017 01:48|

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