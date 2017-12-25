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Общество | Губернатор призвал чиновников отдыхать в пензенских санаториях

25.12.2017|11:19
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На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 25 декабря, губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных отдыхать в санаториях Сурского края. Основанием для этого стали впечатления от посещения одной из региональных здравниц, расположенной в Кузнецком районе.

«Я настоятельно рекомендую членам правительства, главам администраций городских округов и районов хотя бы неделю отпуска поправлять здоровье в наших санаториях. Больше - можно, меньше - нельзя. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от отдыха и лечебных процедур», - посоветовал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что не может насильно заставить чиновников отправиться на местные курорты, однако посоветовал взять эту рекомендацию на вооружение.

«В наших санаториях надо отдыхать! Я сам в 2018 году покажу пример - отдохну в местном санатории. А тех из вас, кто собирается поехать отдохнуть за границу, прошу сначала посетить пензенские здравницы», - обратился губернатор к подчиненным.

Кроме того, он поручил министерству культуры и туризма теснее сотрудничать с санаториями.

«Нужно активнее продвигать эти услуги, чтобы у нас могли отдыхать не только жители Пензенской области, но и других регионов. Нам есть что показать», - резюмировал глава региона.

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Гость|25.12.2017 11:29|

Поставят "галочки" и полятят на Маойорку или Кипр...

Гость|25.12.2017 11:34|

Вся профсоюзная и государственная собственность оказалась в частных руках...

Гость|25.12.2017 11:35|

Где-то призвал, что-то посоветовал, на сегодня рабочий день закончен.

Гость|25.12.2017 11:39|

А почему губашлеп касой на мальдивах.

Гость|25.12.2017 11:40|

нормально так, они еще не заработались а им уже рекомендуют отдыхать!!! смешно как то

Гость|25.12.2017 11:43|

новогодний юмор. Классная шутка получилась, электорат доволен!

В рабочее время они будут отдыхать на родине, а в отпуск к буржуям поедут. Все честно и логично

Гость|25.12.2017 11:43|

в нищенской Пензе ломовые цены на путёвки в этих санаториях,в котроых ремонт был при Ленине,обнаглели в край!

Гость|25.12.2017 11:45|

penzainform.ru писал(a):

Я сам в 2018 году покажу пример - отдохну в местном санатории.
А поработать сначала не хочешь?

Гость|25.12.2017 11:48|

это и будет моя работа...

Гость|25.12.2017 11:48|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, он поручил министерству культуры и туризма теснее сотрудничать с санаториями.
Стесняюсь спросить,а сколько стоит неделя отдыха в наших санаториях?

Гость|25.12.2017 11:50|

дешевле только в Турции))

Гость|25.12.2017 11:52|

penzainform.ru писал(a):

«В наших санаториях надо отдыхать! Я сам в 2018 году покажу пример - отдохну в местном санатории. А ...
...потом можно и в Куршавель, Ниццу, на лазурный берег.

Гость|25.12.2017 11:52|

отдохнули бы может. только на работу приказано выйти 3 января. так что санаторий накрылся.

Гость|25.12.2017 11:58|

Отдыхала в Володарском в октябре в очередной раз. Много изменилось в лучшую сторону, но в номерах все запущенное, с советских времен ни чего не поменялось,особенно санузел. Все дорого, сутки 1500, кульмероприятия платные, процедуры, которые назначаются в рамках путевки-мизер и самые простейшие, все хорошее-дополнительная плата. В итоге: путевка-12 дней-18 тыс. руб, дополнительные процедуры-5 тыс.руб, культура в кульцентре санатория-1 тыс. руб., поездка в драмтеатр-600 руб. всего-24600. Летои, в июне, были в Турции 10 дней вместе с перелетом-24 тыс.руб. Выбирайте

Гость|25.12.2017 12:15|

Гость писал(a):

в нищенской Пензе ломовые цены на путёвки в этих санаториях,в котроых ремонт был при Ленине,обнаглели в край!
Это машина времени. Заходишь в санаторий и ты на 50 лет назад в прошлом.

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