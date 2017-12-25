25.12.2017 | 11:19

На совещании в правительстве Пензенской области, состоявшемся в понедельник, 25 декабря, губернатор Иван Белозерцев призвал подчиненных отдыхать в санаториях Сурского края. Основанием для этого стали впечатления от посещения одной из региональных здравниц, расположенной в Кузнецком районе.

«Я настоятельно рекомендую членам правительства, главам администраций городских округов и районов хотя бы неделю отпуска поправлять здоровье в наших санаториях. Больше - можно, меньше - нельзя. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от отдыха и лечебных процедур», - посоветовал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что не может насильно заставить чиновников отправиться на местные курорты, однако посоветовал взять эту рекомендацию на вооружение.

«В наших санаториях надо отдыхать! Я сам в 2018 году покажу пример - отдохну в местном санатории. А тех из вас, кто собирается поехать отдохнуть за границу, прошу сначала посетить пензенские здравницы», - обратился губернатор к подчиненным.

Кроме того, он поручил министерству культуры и туризма теснее сотрудничать с санаториями.

«Нужно активнее продвигать эти услуги, чтобы у нас могли отдыхать не только жители Пензенской области, но и других регионов. Нам есть что показать», - резюмировал глава региона.