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Общество | В Пензе осмотрели дороги, которые хотят включить в проект ремонта

24.12.2017|10:23
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В Пензе улицы Аустрина, Бийскую, Гагарина, Дзержинского, Металлистов, Кривозерье, Совхозную и Сухумскую планируют включить в проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по всей России.

В субботу, 23 декабря, дорожно-уличную сеть проверил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин совместно с представителями городской администрации.

При ремонте дорог будут использовать наиболее подходящие материалы асфальтобетона. Также на магистралях обустроят парковочные карманы.

В администрации Пензы напомнили, что на портале «Открытая Пенза» можно обсудить перечень дорог, которые хотят отремонтировать в 2018 году.

Всего планируется обновить 99,08 км пензенских автомагистралей. Также будет восстановлено 3 400 дорожных знаков, 70 светофоров и 9 000 метров пешеходных ограждений. На реализацию проекта потратят 1 миллиард 347 миллионов рублей.

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Гость|24.12.2017 10:42|

гомельскую проверьте!!!!!

Гость|24.12.2017 10:43|

Ох уж эти замы мэра...

Училка начальных классов кадастром ведает Ильин мосты реставрирует-дурдом.

Зачем теряли 5 лет?

Со школы бы их в замы поставили.

Гость|24.12.2017 10:44|

Брюханков гоняев смотрели?

Гость|24.12.2017 10:51|

Попова расширить и отремонтировать пора.

Гость|24.12.2017 11:09|

Попкова поставить и расширить давно пора.

Слава ФСБ!

Гость|24.12.2017 11:09|

8 Марта пора ремонтировать, начиная от Глобуса и до моста путепровода

Гость|24.12.2017 11:17|

Ул Пушкина надо ремонтировать, чего традиции прерывать.. на этот раз наверное будет нано-асфльт с прорезинено кирпичными бордюрами.

Лучше бы крышами домов занимались так, а дороги, чем лучше сделай тем быстрей гоняют, с ямами и колдоёбинами лучше, ездиют аккуратно боятся машину повредить . всем только польза

Гость|24.12.2017 11:19|

А про Байдукова и Ростовскую опять забыли

Гость|24.12.2017 11:24|

Дороги уже все разбиты,ямки практически везде....ремонт и года не простоял,а часть дорог перекопали коммунальщики!!!НА ЛИЦО НЕ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.ТУТ НАДО ДРУГОЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВЛЯТЬ с фамилиями!!!

Гость|24.12.2017 11:29|

А Чебышева, Курскую, Подольскую,Энгельса? МЕр вообще знает о таких улицах? И в каком они состоянии?? Безопасные дороги и улицы, мля...

Гость|24.12.2017 11:34|

АУ!!!!!ЧИНОВНИКИ!!!!!!Осмотрите мост на ул. БАТАЙСКОЙ. Он скоро РУХНЕТ. Там останутся тысячи людей не выездными и кроме того может быть что такое, ну просто ЖЕСТЬ. Такое никому не пожелаешь!!!

Гость|24.12.2017 11:34|

И чего они там сейчас под снегом увидят,весной в апреле надо смотреть когда вместе со снегом всё растает и уплывёт.

Гость|24.12.2017 11:37|

А почему у Юрка куртка не КРАСНАЯ?Так от моды совсем отстанет.

Гость|24.12.2017 11:43|

ул. Куприна никто никогда не ремонтировал?!

Гость|24.12.2017 12:27|

На улицу Виражная не пробовали заехать, хотя бы раз в 8 лет!!!!!!!!!!!!!!!

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