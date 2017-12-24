24.12.2017 | 10:23

В Пензе улицы Аустрина, Бийскую, Гагарина, Дзержинского, Металлистов, Кривозерье, Совхозную и Сухумскую планируют включить в проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по всей России.

В субботу, 23 декабря, дорожно-уличную сеть проверил заместитель мэра Пензы Юрий Ильин совместно с представителями городской администрации.

При ремонте дорог будут использовать наиболее подходящие материалы асфальтобетона. Также на магистралях обустроят парковочные карманы.

В администрации Пензы напомнили, что на портале «Открытая Пенза» можно обсудить перечень дорог, которые хотят отремонтировать в 2018 году.

Всего планируется обновить 99,08 км пензенских автомагистралей. Также будет восстановлено 3 400 дорожных знаков, 70 светофоров и 9 000 метров пешеходных ограждений. На реализацию проекта потратят 1 миллиард 347 миллионов рублей.