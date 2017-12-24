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Общество | Новый водопровод в поселке Лесном запустят 27 декабря

24.12.2017|12:44
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В воскресенье, 24 декабря, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил поселок Лесной, где строится новый водопровод.

«Пуск воды с врезкой в существующие сети поселка Лесной необходимо выполнить 27 декабря. Вы обязаны уложиться в установленные контрактом сроки», - обозначил задачу градоначальник.

В настоящее время подрядная организация ООО «Техстрой» закончила обваловку резервуаров и монтаж насосной станции, а также установила наружное освещение. Сейчас рабочие монтируют ограждения.

Также Виктор Кувайцев заметил, что тепловые сети, которые идут параллельно сетям водоснабжения поселка, находятся в плохом состоянии.

«Глава исполнительной власти дал поручение заместителю главы администрации Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта и причину такого состояния», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что водопровод должны ввести в эксплуатацию к Новому году. Его строительство обошлось в 27 миллионов рублей.

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Гость|24.12.2017 13:51|

penzainform.ru писал(a):

«Глава исполнительной власти дал поручение заместителю главы администрации Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта и причину такого состояния», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Как можно поручить что-то проверить человеку осуждённому за мошенничество с аукционами.И вообще кто нибудь знает откуда он свалился и почему он занимает такие высокие посты.Биографии в интернете на него нет.

Гость|24.12.2017 15:05|

Биографии в интернете на него нет...А ты просто в инете набери магомед биография и всё станет ясно.У них на всех в России одна биография.

Гость|24.12.2017 17:02|

Пуск воды с врезкой в существующие сети поселка Лесной необходимо выполнить 27 декабря.

Чтобы 31 декабря взлетел...

Имя: Гость
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