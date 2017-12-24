В воскресенье, 24 декабря, мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил поселок Лесной, где строится новый водопровод.
«Пуск воды с врезкой в существующие сети поселка Лесной необходимо выполнить 27 декабря. Вы обязаны уложиться в установленные контрактом сроки», - обозначил задачу градоначальник.
В настоящее время подрядная организация ООО «Техстрой» закончила обваловку резервуаров и монтаж насосной станции, а также установила наружное освещение. Сейчас рабочие монтируют ограждения.
Также Виктор Кувайцев заметил, что тепловые сети, которые идут параллельно сетям водоснабжения поселка, находятся в плохом состоянии.
«Глава исполнительной власти дал поручение заместителю главы администрации Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта и причину такого состояния», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Ранее сообщалось, что водопровод должны ввести в эксплуатацию к Новому году. Его строительство обошлось в 27 миллионов рублей.
penzainform.ru писал(a):Как можно поручить что-то проверить человеку осуждённому за мошенничество с аукционами.И вообще кто нибудь знает откуда он свалился и почему он занимает такие высокие посты.Биографии в интернете на него нет.