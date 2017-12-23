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Общество | За месяц работы в перинатальном центре Пензы родилось 264 ребенка

23.12.2017|09:37
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За первый месяц работы в пензенском перинатальном центре родилось 264 младенца - 133 девочки и 131 мальчик, в том числе 9 двоен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Первый ребенок родился в новом учреждении родовспоможения 23 ноября. На свет появилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см.

Ввод в эксплуатацию перинатального центра стал одним из самых значимых событий в системе здравоохранения 2017 года. Ежегодно здесь планируется принимать около 4,5 тысяч родов.

Новорожденным помогают появляться на свет высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в федеральных симуляционных центрах в Иваново и Санкт-Петербурге. Одним из них является заведующий родовым блоком Николай Федосеев. За 18 лет своей работы он помог появиться на свет 24 300 малышам.

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Гость|23.12.2017 10:03|

Все ли рожденные здоровы?

Гость|23.12.2017 10:19|

+ к первому вопросу!

Гость|23.12.2017 10:25|

мамочки оставляйте реальные отзывы об отношении медиков от медсестёр до заведующих

Гость|23.12.2017 10:42|

penzainform.ru писал(a):

родилось 264 младенца
вообще-то это дети, они живые! Они РОДИЛИСЬ!!! Это вам не шкафы

Гость|23.12.2017 10:43|

Условия шикарные, палаты оборудованы всем необходимым (прошла отделения от патологии до послеродового). А отношение зависит от работников. Но, в основном, все вполне адекватны.

Гость|23.12.2017 10:44|

Гость писал(a):

А отношение зависит от работников.
Отношение зависит от алчности работников

Гость|23.12.2017 10:45|

В таком сооружении можно и на производство клонов замахнуться,а?

Гость|23.12.2017 10:53|

Такса на хорошее отношение мед.персонала такая же?Или выросла?А продуктами берут?Мамочки пишите,как там?

Гость|23.12.2017 11:12|

Здоровья мамочкам,деткам и медикам.

Гость|23.12.2017 13:29|

А после освищения будет еще лучше, а если что ни так есть с кого спросить.

Гость|23.12.2017 13:41|

Не мешало бы норм. стоянку возле перинат. центра оборудовать. Территория огромная, а встать негде

Гость|23.12.2017 13:50|

С десяток пьяных ежиков и гена крокодил

Гость|23.12.2017 13:55|

Гость писал(a):

Такса на хорошее отношение мед.персонала такая же?Или выросла?А продуктами берут?Мамочки пишите,как там?
Такса под водой научилась дышать.Скоро будем все солнечным светом питаться! А таксу оставим рогозину оставим

Гость|23.12.2017 14:43|

А в чем новость то? Если бы его не было родили бы в других род. домах.

Гость|23.12.2017 15:01|

А вдруг не берут?

В кардиоЦентре не берут,точно,там у них и так зарплаты нежилые,может и здесь акушеры- гинекологии совесиливые стали!?

Ну а вообще здорово,малышам и мамочкам здоровья!

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