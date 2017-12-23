23.12.2017 | 09:37

За первый месяц работы в пензенском перинатальном центре родилось 264 младенца - 133 девочки и 131 мальчик, в том числе 9 двоен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Первый ребенок родился в новом учреждении родовспоможения 23 ноября. На свет появилась девочка весом 3 300 г и ростом 52 см.

Ввод в эксплуатацию перинатального центра стал одним из самых значимых событий в системе здравоохранения 2017 года. Ежегодно здесь планируется принимать около 4,5 тысяч родов.

Новорожденным помогают появляться на свет высококвалифицированные специалисты, прошедшие обучение в федеральных симуляционных центрах в Иваново и Санкт-Петербурге. Одним из них является заведующий родовым блоком Николай Федосеев. За 18 лет своей работы он помог появиться на свет 24 300 малышам.