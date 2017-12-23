23.12.2017 | 17:25

Ученики Губернского лицея решили оформить свою столовую в бело-красном стиле. Идея использовать ярких птиц на заснеженных ветках понравилась всем.

«Мы распечатали в классе макеты снегирей, склеили их. У нас были четыре класса, которые оформляли столовую. Сначала все обсуждали, потом делали - украшали и вечером и днем», - рассказала ученица Губернского лицея Софья Борисова.

«Мы получили большое количество положительных эмоций, потому что командная работа очень сильно сближает. Также атмосферу создавало то, что все украшения, которые вы можете здесь видеть, сделаны своими руками», - поделилась школьница Анастасия Евдокимова.

«Красиво оформили, настроение позитивное. Сразу чувствуется наступающий Новый год», - отметила повар Лариса Исаева.

Праздничное убранство столовой оценили не только повара. Оно заняло III место на областном конкурсе школьных новогодних оформлений. Но лицеисты на этом не стали останавливаться и решили украсить все учебное заведение. Фойе, коридоры, классы, окна сейчас больше напоминают сказочные декорации.

Желание и фантазию проявили и в Пензенском колледже архитектуры и строительства. У входа учащиеся соорудили оригинальную фотозону. О материалах позаботились заранее - еще летом набрали шишек, поленья. Половина пошла для изготовления камина, из другой сделали милых совят.

«Мы нарвали веточки, сделали ушки, из спилов сделали глазки и из коры сделали им крылышки», - рассказала учащаяся колледжа Александра Осипова.

«Было весело и приятно оставаться и все это готовить, потому что это интересно», - отметила учащаяся колледжа Вероника Федоренко.