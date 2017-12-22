22.12.2017 | 16:19

Спутник - город молодых и активных. И это не рекламный слоган, а сухие цифры статистики.

Согласно данным агентства маркетинговых исследований «Вариант», 75% жителей микрорайона находится в возрасте от 20 до 44 лет. И это не случайно: молодой, активно развивающийся район всегда привлекает таких же молодых и энергичных жителей.

Спутник развивается, растет количество домов, появляются качественно новые решения обустройства дворов, улучшается инфраструктура.

При этом ключевым показателем отношения местных жителей к микрорайону является число тех, кто советует покупать квартиры в Спутнике. Согласно результатам опроса, таковых 84%.

При решении улучшить жилищные условия подавляющее большинство спутниковчан остаются верны выбранному микрорайону и, переезжая в более просторные квартиры, меняют лишь дом или улицу, но не район.

Например, семья Махнаевых несколько лет жила на улице Светлой, а затем перебралась в квартиру большей площади на Изумрудной. Причина такой верности Спутнику проста.

«Мы с мужем влюбились в него с первого взгляда и позже ни разу не пожалели о своем решении. Прекрасная набережная, где мы зимой и летом гуляем с дочкой, шикарная фонтанная площадь. Каждый, кто был в Спутнике, знает, что здесь все рядом: и магазины, и аптеки, и детсады, и кружки, и бассейн. Думаю, это лучшее место для жизни семьи», - поделилась Ирина Махнаева.