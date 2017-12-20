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Общество | Вадим Супиков награжден медалью «За созидание во благо Пензы»

20.12.2017|09:56
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков принял участие в совещании актива города, которое состоялось во вторник, 19 декабря.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев доложил о предварительных итогах социально-экономического развития областного центра, основных приоритетных задачах и перспективах на 2018 год.

В обсуждении вопросов приняли участие гражданские активисты, предприниматели, представители трудовых коллективов предприятий и общественных организаций, а также работники учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной сферы.

В рамках мероприятия прошла церемония награждения отличившихся граждан. Вадиму Супикову в торжественной обстановке были вручены медаль «За созидание во благо Пензы» и почетная грамота за благотворительную деятельность и значительный вклад в благоустройство и развитие города.

Награда была учреждена в 2016 году за значительную благотворительную и спонсорскую деятельность в сфере развития экономики, производства, науки, техники, строительства, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, образования, социального обеспечения, культуры, искусства, спорта, охраны окружающей среды, законности, правопорядка и общественной безопасности города, а также в иных направлениях, способствующих всестороннему развитию Пензы.

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