Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 дек 2017|19:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.50  |  $  58.72
 

Общество | В Пензе наградили самых умных и талантливых школьников области

20.12.2017|16:17
Печать

Карина Мартынова нервничает чуть меньше, чем перед заключительным этапом Всероссийской школьной олимпиады, призером которого она стала. Десятиклассницу пригласили в Губернаторский дом на встречу с главой региона и именно за эту победу вручили благодарственное письмо.

«Немного волнуюсь - это для меня впервые», - поделилась девушка.

Таких, как Карина Мартынова, в зале оказалось еще несколько десятков человек. Это самые умные школьники области, а также самые талантливые - те, кто принимал участие в Дельфийских играх, и их преподаватели.

«Вы уже сегодня прославляете наш Пензенский край своими успехами, победами, достижениями», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2016-2017 годах в заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 26 школьников из Пензенской области. Двое из них стали победителями, восемь - призерами. Рекордный результат показали юные пензенцы, которые состязались в знании немецкого языка - среди лучших их оказалось трое.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2017 18:58|

Ужель таковые нашлись???

Гость|20.12.2017 19:00|

А что кроме грамоты и розы больше идей не было?могли бы подарить талантливым детям пазлы,игры и тп.Позор власти!!!

Гость|20.12.2017 19:01|

Гость писал(a):

Ужель таковые нашлись???
Из того, что есть они лучшеи

Гость|20.12.2017 19:11|

Гость писал(a):

А что кроме грамоты и розы больше идей не было?могли бы подарить талантливым детям пазлы,игры и тп.Позор власти!!!
А еще книжки разукрашки

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!