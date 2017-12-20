20.12.2017 | 16:17

Карина Мартынова нервничает чуть меньше, чем перед заключительным этапом Всероссийской школьной олимпиады, призером которого она стала. Десятиклассницу пригласили в Губернаторский дом на встречу с главой региона и именно за эту победу вручили благодарственное письмо.

«Немного волнуюсь - это для меня впервые», - поделилась девушка.

Таких, как Карина Мартынова, в зале оказалось еще несколько десятков человек. Это самые умные школьники области, а также самые талантливые - те, кто принимал участие в Дельфийских играх, и их преподаватели.

«Вы уже сегодня прославляете наш Пензенский край своими успехами, победами, достижениями», - обратился к собравшимся губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2016-2017 годах в заключительном этапе всероссийской олимпиады приняли участие 26 школьников из Пензенской области. Двое из них стали победителями, восемь - призерами. Рекордный результат показали юные пензенцы, которые состязались в знании немецкого языка - среди лучших их оказалось трое.