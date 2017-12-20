20.12.2017 | 17:03

Ветеран пензенского здравоохранения Анна Милованова отметила большой юбилей - ей исполнилось 95 лет.

Свою жизнь она посвятила служению людям: медицинской сестрой в больнице им. Н. А. Семашко Анна Григорьевна проработала почти полвека.

«Мы Вас поздравляем и хотим сказать, что искренне Вами гордимся. Дай Вам бог здоровья еще на долгие-долгие годы. Я абсолютно уверен, что мы приедем еще и на 100-летие», - пожелал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Анна Григорьевна всегда сохраняла позитивный настрой, даже несмотря на то, что судьба не раз преподносила тяжелые испытания. В 1941 году сразу после окончания фельдшерско-акушерской школы она попала в военный госпиталь в Днепропетровске. После окончания Великой Отечественной войны была направлена в Сахалинскую область, где проработала 10 лет. И только в 1957 году вернулась в родной город.

В свой юбилей Анна Милованова полна оптимизма и энергии.

«Здоровья в первую очередь и прожить подольше, чтобы около меня были родные, чтобы я их любила и была в состоянии помочь свои детям, внукам и правнукам», - пожелала юбилярша самой себе в 95-й день рождения.