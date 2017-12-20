20.12.2017 | 12:28

В Пензе пешеходные зоны очищают от снега и льда, а также обрабатывают противогололедными материалами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Ленинском районе работники МУП «Пензадормост» очистили от снежно-ледяных образований улицы Лермонтова, Кирова, Володарского, Плеханова, Пушкина.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» освобождают от снега и наледи и обрабатывают противогололедными средствами скверы на улицах Московской, Славы, Фонтанной площади.