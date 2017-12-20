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Общество | В Пензе пешеходные дорожки очищают от снега и наледи

20.12.2017|12:28
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В Пензе пешеходные зоны очищают от снега и льда, а также обрабатывают противогололедными материалами. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Ленинском районе работники МУП «Пензадормост» очистили от снежно-ледяных образований улицы Лермонтова, Кирова, Володарского, Плеханова, Пушкина.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» освобождают от снега и наледи и обрабатывают противогололедными средствами скверы на улицах Московской, Славы, Фонтанной площади.

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Гость|20.12.2017 12:50|

никто очисткой не занимается.весь город дерьмом засыпали. грязи как в колхозе

Гость|20.12.2017 12:51|

Ух ты дорожки начали чистить ! CЕНСАЦИЯ ! Давайте еще напишите кто этим занимается !)

Гость|20.12.2017 12:52|

а в Москве делают тротуар с подогревом

Гость|20.12.2017 12:52|

Гость писал(a):

никто очисткой не занимается.весь город дерьмом засыпали. грязи как в колхозе
а Пенза между прочим и есть колхоз по сути

Гость|20.12.2017 12:53|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе пешеходные зоны очищают от снега и льда,
от какого снега-снега то толком нет

Гость|20.12.2017 12:53|

водяра,-вонючее пойло

пиво как мыльная газировка

зачем кормят пальмовым маслом

а потом приглашают на Узи почек

Гость|20.12.2017 12:55|

снега небудет температура +7,+10

высаживать масленичные пальмы отжимать настоящее пальмовое масло витаминизированное

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